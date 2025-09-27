БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Димитър Златанов: Волейболът се развива, намериха правилния път

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Бившият волейболен национал коментира представянето на България на световното първенство, ролята на Джанлоренцо Бленджини и младостта на отбора.

димитър златанов волейболът развива намериха правилния път
Бившият волейболен национал Димитър Златанов е обнадежден за бъдещето на българския волейбол, предвид успехите на мъжкия национален отбор на световното първенство.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се класираха на финал, след като спечелиха полуфинала с Чехия с 3:1 гейма.

"Имахме надежди за този млад и перспективен отбор. Заявиха го момчетата и го доказаха, неочаквано за много. Браво на Бленджини, който успя да направи това нещо. Благодарение на базата в Самоков успя да се концентрира работата в отбора. Видях самочувствие и желание. Оттук-нататък само напред "

Ссребърният медалист от Мондиала в София през 1970 година отличи опита на Александър Николов.

"Когато му дойде трудна топка, противникът не може да прецени къде да сложи блок и той си ги отиграваше. Трудно за него, но успешно", допълни сребърният медалист от Олимпийските игри в Москва през 1980 година.

Според него младостта на отбора подсказва, че трябва да се наблегне на работа в школите.

"Сравнение с отбора преди 55 години не можем да направим. Волейболът се развива и го има. Намерили сме правилния път. Младостта на отбора подсказва да се работи в детско-юношеския спорт по най-правилния начин, за да сме готови за световния волейбол. На финала трябва да играе освободени със същия заряд и желание. Трябва да дадем максимум. Този отбор е млад и има голяма перспектива. Трябва още да се сплотят и да се подготвят допълнителни резерви. Ще дойдат нови, за да се окомплектова отбор от 12-14 човека, които са равностойни. Намериха правилния път и вярват в Бленджини, който ги накара да мислят по различен начин. Ще имаме само добри успехи", надява се Златанов.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Димитър Златанов

