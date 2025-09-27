БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч.

Спорт
Спортни новини 27.09.2025 г., 12:25 ч.
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Спортни новини 26.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 26.09.2025 г., 20:50 ч.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
Спортни новини 26.09.2025 г., 12:25 ч.
Андон Николов в предаването "Зала на славата"
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Национални отбори
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
По света
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един депутат, какъвто съм аз
У нас
Йотова: Министри, които не участват в държавни делегации, не си...
У нас
България на финал (ГАЛЕРИЯ)
У нас
"Лекари без граници" преустанови основните си медицински...
По света
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
По света
