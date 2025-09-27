БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радостин Василев: Кулинарната лакомия в политиката на Пеевски започна да дразни Борисов

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Борисов е настоящ политически труп и бъдещ затворник, заяви той

Споделям, че в държавата всичко е на ръба и споделям, че има някакво напрежение в управляващите, но то е очаквано, защото те са създадени от противостоящи си субекти, които черпят огромни негативи от тяхното участие във властта, това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" Радостин Василев от МЕЧ.

По думите му сериозен бюджет в огромни ведомства се харчи незаконно и оттам идва това напрежение.

"Освен това Пеевски и неговата агресия и характерната му кулинарна лакомия в политиката почва да дразни Борисов. Но считам, че това, което стана с колегите от "Възраждане" е некоректно, непрофесионално. И в тази връзка ние няма да им дадем 5 гласа на този етап, докато не си поправят мотивите за вот на недоверие".

Радостин Василев каза още, че като види Цончо Ганев и "му изглежда въобще да не му вярва". Никога не съм искал да ми се моли Костадин Костадинов, а "просто да поговорим", добави той.

"Но явно Костадинов като човек, който бързо е постигнал политически резултат, се е самозабравил. Не желае да говори с нас, а праща двама колеги, които аз уважавам, както и него като лидер. Но да ми поставя условия, "нямало да дойде, да не си губим времето, или да подписваме, или да не подписваме".

Ние повече под пунта марите на "Възраждане" няма да се подписваме, заяви Василев. Призова ги да прочетат вота на МЕЧ и ПП-ДБ, за да видят аргументи как се пишат.

"Какво казва Костадинов няма никакво значение. Той толкова е опротивял на хората с неговото повтаряне. Как сме заедно? Ние нямаме нищо общо с "Възраждане" и "Величие", заяви той.

Не, г-н Костадинов, нито Пеевски, нито Борисов ни е купил, заяви лидерът на МЕЧ. Воденичният камък за "Възраждане" е близките отношения на партията с ГЕРБ, "който толкова му тежи на вратлето, че стои наведен и не може да се изправи".

Няма да стане "хвърчащите глупости на "Възраждане" да бъдат депозирани в парламента, ами няма да стане", каза Василев.

Това е парламент, а не детската градина на Костадинов, отсече лидерът на МЕЧ. А за "Възраждане" каза, че "това е малкото отроче на ГЕРБ и това го знае цяла България".

По отношението на искането на оставката на Наталия Киселова Радостин Василев каза, че "нейното омаскаряване е видимо всеки ден".

"Освен всички тези дефицити антропологични или интелектуални, тя не може да води заседанията професионално. Постоянно грешки, процедурата не се спазва, нарушават се правата на опозицията и аз имам юридически аргументи да искам нейната оставка".

За фигурата на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов Радостин Василев каза, че той е "настоящ политически труп и бъдещ затворник".

Вижте целия разговор във видеото

#Радостин Василев #меч

