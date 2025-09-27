"Аз вярвам и помагам": Поредна кампания за събиране на пластмасови капачки

След час във Варна започва поредна кампания за събиране на пластмасови капачки и жълти стотинки, организирана от Сдружение "Аз вярвам и помагам".

Събраните средствата ще бъдат използвани за мобилни пунктове за кръводаряване, които ще бъдат дарени на центровете в София, Плевен, Бургас.

"Отличавани ни това, че за 10 години ние правим това абсолютно безвъзмездно. Дарили сме над 30 медицински апаратури, оборудване, линейки, първите мобилни пунктове в България за кръводаряване за над 1 милион лева с 0 лева разходи. Всичко това, което и днес отново за 13 пореден път ще преживеем ще бъде само и единствено със сърцата на хората", каза в "Денят започва с Георги Любенов" Владислав Николов.

Той допълни, че от сдружението вярват, че всеки може да даде нещо от себе си и по този начин да помогне на обществото.

