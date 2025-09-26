Дискусия за Европейския парламент и гласа на гражданите се проведе днес в София

Дискусия на тема "Европейският парламент и гласът на гражданите" се проведе днес в рамките на фестивала "Демократична мозайка".

В открития разговор участваха настоящият евродепутат Илхан Кючюк и бившият - Петър Витанов. Модератор на събитието беше журналистът от БНТ Надя Обретенова. Основните акценти във форума бяха въвеждането на еврото, ролята на гражданите в европейските политики и защитата на европейските ценности.

"За мен темата за бъдещето, образованието и младите хора е основна. Надявам се да чуя много интересни и вдъхновяващи истории за това как гражданите сам управляват живота, процесите, улесняват го, кооперират се със администрацията и намират решение там, където всъщност властта не се справя", посочи Мариел Калай.

"Една от най-важните теми за Европейския парламент, в момента за нас, е еврото, но не мисля, че трябва да има особена дискусия, защото вече се е говорило. Естествено, може би трябва да се коментира емиграцията, други въпроси свързани със сигурността на Европа и може би къде с намира Европа в момента в света, чисто икономически", коментира Борислав. "Фестивалът "Демократичната мозайка" е насочен към това да представи различни граждански инициативи от цяла България. Целта е да покажем, че ние, хората, научили сме един урок, често харесваме различни политически лидери, гласуваме различно, но в едно нещо сме сигурни, че по някой път сме разочаровани като че ли, че институциите са глухи за това, което казваме и затова, когато сме азедно, когато обединяваме усилия, нашият глас става по-силен", заяви Надя Шабани, Български център за нестопанско право.

Репортер: Дарина Ангелова