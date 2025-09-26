БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Дискусия за Европейския парламент и гласа на гражданите се проведе днес в София

Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Дискусия на тема "Европейският парламент и гласът на гражданите" се проведе днес в рамките на фестивала "Демократична мозайка".

В открития разговор участваха настоящият евродепутат Илхан Кючюк и бившият - Петър Витанов. Модератор на събитието беше журналистът от БНТ Надя Обретенова. Основните акценти във форума бяха въвеждането на еврото, ролята на гражданите в европейските политики и защитата на европейските ценности.

"За мен темата за бъдещето, образованието и младите хора е основна. Надявам се да чуя много интересни и вдъхновяващи истории за това как гражданите сам управляват живота, процесите, улесняват го, кооперират се със администрацията и намират решение там, където всъщност властта не се справя", посочи Мариел Калай.

"Една от най-важните теми за Европейския парламент, в момента за нас, е еврото, но не мисля, че трябва да има особена дискусия, защото вече се е говорило. Естествено, може би трябва да се коментира емиграцията, други въпроси свързани със сигурността на Европа и може би къде с намира Европа в момента в света, чисто икономически", коментира Борислав.

"Фестивалът "Демократичната мозайка" е насочен към това да представи различни граждански инициативи от цяла България. Целта е да покажем, че ние, хората, научили сме един урок, често харесваме различни политически лидери, гласуваме различно, но в едно нещо сме сигурни, че по някой път сме разочаровани като че ли, че институциите са глухи за това, което казваме и затова, когато сме азедно, когато обединяваме усилия, нашият глас става по-силен", заяви Надя Шабани, Български център за нестопанско право.

Репортер: Дарина Ангелова

#глас #граждани #дискусия #Европейски парламент

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари Росен Желязков: Сребърните медали са феноменален успех - цяла България ви благодари
Чете се за: 01:00 мин.
Наталия Киселова: За нас са шампиони Наталия Киселова: За нас са шампиони
Чете се за: 00:50 мин.
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
54906
Чете се за: 03:55 мин.
В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски" В очакване на Роби Уилямс - тази вечер на стадион "Васил Левски"
Чете се за: 00:45 мин.

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“ Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
