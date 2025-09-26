Над 50 магазина за хората трябва да отворят врати до Нова година

Те ще са заредени с над 30 вида продукти българско производство на цени, които да са достъпни за хората
Над 50 магазина за хората трябва да отворят врати непосредствено преди Нова година. Това заяви във Велико Търново днес министърът на земеделието и храните Георги Тахов. По думите му те ще са заредени с над 30 вида продукти българско производство на цени, които да са достъпни за хората. От края на август е сформирано и дружество "Магазин за хората", което трябва да реализира тази идея, заяви още министър Тахов.
Георги Тахов - министър на земеделието и храните: "Това са хората, които са призвани да реализират идеята в цялост, която идея беше възложена на Министерство на земеделието и храните през решение на Народното събрание. Съгласно концепцията, която те са изградили и съгласно устойчивостта на самата идея, се очаква не само един, а повече от 50 магазина да бъдат заредени с над 30 вида продукти непосредствено преди Нова година“, поясни министър Тахов.