Александър Попов: На крачка сме от нещо много голямо

Българският национален отбор по волейбол е способен на нещо голямо на световното първенство във Филипините. В това е категоричен треньорът на ЦСК Александър Попов, който даде интервю за БНТ преди полуфинала срещу Чехия утре.

„Ние наистина сме на крачка. На крачка от нещо много голямо. И то не е само игра на полуфинал. Не е само медал. Можем и нещо повече“, каза специалистът.

Попов подчерта усилената работа на българския тим и изложи аргументите си за силното представяне на „лъвовете“ на Мондиала до момента.

„Ние притежаваме сервис. Ние притежаваме и блокада. Притежаваме треньорски интелект, който доказва правотата си. Така че има много аргументи“, добави Попов.

Той сподели и дали Чехия е преодолим съперник.

„Никой не е очаквал такъв полуфинал на световното първенство. Абсолютно никой. Така че това са двете изненади на самото първенство. Специално за утрешния мач най-важното е да играем на приблизително същото ниво, на което се представяхме досега. Като че ли това ще ни бъде достатъчно. Не трябва да надскачваме сянката си, което е вече и показател за класа“, завърши Попов.

Подробности вижте във видеото!