Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия

Екип на "По света и у нас"
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
От областната администрация увериха, че няма липси и повреди по частите

фигурите паметника съветската армия разтоварени калта лозен снимки
Снимка: БТА/Архив
Първи набези срещу частите от Паметника на Съветската армия. Крадци са нахлули в имота, в който се съхраняват елементите, отрязани преди близо 2 години. Няма липси, увериха от областната управа на София. Води се разследване, съобщиха от прокуратурата.

Рано сутринта в четвъртък охранителят на склада, където се намират отрязаните части, чува шум. Крадците се вмъкнали с взлом от съседен имот. След като ги забелязва, пазачът веднага подава сигнал до полицията.

От областната администрация увериха, че всички части са налични, в изрядно състояние, опаковани и непокътнати. Проверка на място установи, че елементите – включително първият отрязан - ръката на съветския войник, държаща оръжие – все още са в двора на халето, но вече почти всички са покрити с найлон.

Държавата плаща по 10 000 лева месечно за въоръжена охрана на склада, в който се съхраняват частите от паметника. Откакто фигурите са преместени там, в охраната участва и кучето Месечко.

В съобщението си областната администрация уточнява, че извършителят е установен и допълва, че ще продължи да предприема всички необходими мерки за защитата на поверените ѝ движими и недвижими вещи. Без отговор обаче остават въпросите кой ще бъде новият „дом“ на монумента и кога и къде ще бъдат експонирани отделните части.

На 20 километра от склада – обратно в Княжеската градина, в сърцето на София – столичани и чужденци също се чудят какво ще стане с оставения постамент, който е ограден и прилича на строителна площадка. Въпреки че държавата плаща и за тези ограждения, те вече са надраскани с графити.

Дилян: „Според мен трябва да се направи музей. На постамента може би трябва да се постави друг паметник, защото всички познават това място като Паметника на Съветската армия. Дори да го няма, хората продължават да му казват така.“

Евгения Илиева: „Градинката прилича на една кочина и нищо не може да се използва. Това беше глупост – да разрушат нещо, без да създадат друго.“

Валентин Владимиров: „Аз бях против, защото смятам, че историческите неща трябва да се пазят. А след като са разделени, трябва да се изложат някъде. И с постамента трябва да се направи нещо наистина хубаво, българско, а не да стои като грозна картинка в средата на София.“

„Трябва да се премести в музей. Историята си е история и не е редно да се премахва все едно никога не е съществувала.“

„В Европа никой не разрушава паметниците. В Египет някой пипа ли пирамидите?“

Все още липсват отговори кога ще бъдат демонтирани основата на паметника и останалите елементи, както и какво ще има на тяхно място.

По публикацията работиха Виолета Русенова и Калина Попова

