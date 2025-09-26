БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Лека атлетика
Запази

Състезанието започва в събота.

К3 ултра
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В края на септември традиционно започвал ултрамаратонът покрай Златоград, известен още като К3 Ултра. Трасето включва изкачване на средновековната крепост Кечи кая и параклисите Св. Атанасий, Св. Неделя, както и други исторически и природни забележителности. Подробности за поредното издание на К3 Ултра пред БНТ разказа организаторът Емилия Цонева.

„К3 Ултра 2025 г. ще има нови, обновени трасета – 13, 23, 43 и 63. Новото ни бижу ще бъде 100 км. Имаме участници от 22 държави, много голямо чуждестранно участие. Общо, може би, ще стартират около 1200 участника. В събота в 07:00 часа е стартът на 100 км., след това следват другите стартове на останалите трасета“, сподели Цонева пред БНТ.

„Истинските ултрамаратонци много се вълнуват за трасето на 100 км. При нас има две дами, които ще се включат в дисциплината“, допълни организаторът.

Подробности за предстоящото К3 Ултра около Златоград вижте във видеото!

#К3 ултрамаратон #маратон Златоград #К3 ултра

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
2
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора Георгиева
3
Европрокуратурата образува дисциплинарно производство срещу Теодора...
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
4
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
5
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
6
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
6
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале

Още от: Специално за БНТ

Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
Ден на спорта в училище - над 120 000 ученици в цялата страна участват в инициативата Ден на спорта в училище - над 120 000 ученици в цялата страна участват в инициативата
Чете се за: 01:52 мин.
Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години
Чете се за: 05:10 мин.
Комаров: Сбъднах своя сън и мечтата си Комаров: Сбъднах своя сън и мечтата си
Чете се за: 03:25 мин.
Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите
Чете се за: 02:05 мин.
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за изграждането на стена срещу дронове
Държавите от източния фланг на ЕС постигнаха съгласие за...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
АПИ призова шофьорите да си предвидят повече време за пътуване по "Тракия" заради ремонтите АПИ призова шофьорите да си предвидят повече време за пътуване по "Тракия" заради ремонтите
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога? "С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога?
Чете се за: 05:02 мин.
У нас
Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа
Чете се за: 02:20 мин.
По света
"Не идват на работа": Трети ден парламентът е блокиран от...
Чете се за: 06:00 мин.
У нас
Белене – място на памет и уроци за Европа
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Страх от дронове в Дания: Засилват сигурността около обекти от...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ