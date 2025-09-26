В Златоград очакват над 1200 участници на традиционния К3 Ултра

В края на септември традиционно започвал ултрамаратонът покрай Златоград, известен още като К3 Ултра. Трасето включва изкачване на средновековната крепост Кечи кая и параклисите Св. Атанасий, Св. Неделя, както и други исторически и природни забележителности. Подробности за поредното издание на К3 Ултра пред БНТ разказа организаторът Емилия Цонева.

„К3 Ултра 2025 г. ще има нови, обновени трасета – 13, 23, 43 и 63. Новото ни бижу ще бъде 100 км. Имаме участници от 22 държави, много голямо чуждестранно участие. Общо, може би, ще стартират около 1200 участника. В събота в 07:00 часа е стартът на 100 км., след това следват другите стартове на останалите трасета“, сподели Цонева пред БНТ.

„Истинските ултрамаратонци много се вълнуват за трасето на 100 км. При нас има две дами, които ще се включат в дисциплината“, допълни организаторът.