"С канче се поливаме": Брезник остава "жаден", докога?

След критиката от политически лидери вчера - властта е на терен в районите с безводие днес. Вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов разговаряха с кмета на Брезник. Там хората са на режим от година, а във водата има и манган, арсен и бактерии. Нови водоизточници и нов водопровод - така изглежда решението на проблема.

Хората в Брезник броят часовете, в които от чешмите тече вода, било то и с манган. Броят и канчетата, шишетата и тубите, които са им необходими за бита.

Веска: "Трудно е. На всички е трудно. На целия град е трудно. Ето ми я колата - отзаде е пълно с туби, които ще мина да си ги наточа като си тръгна. Има цистерни, които точиме от тях вода. И така: слагаме едни помпички на бутилките, така миеме съдовете, къпеме се с тая вода, с канче се поливаме."

По три часа и половина сутрин и три часа и половина вечер - това е времето, през което имат вода.

Васил Узунов - кмет на Брезник: "Проблемът не е в часовете. Проблемът е в качеството на водата. Манганът е основният проблем."

От 1992 година основен водоизточник за Брезник е язовир Красава. Общината вече работи водата от язовира да бъде изключена от водоподаването.

Даниела Костадинова - управител на "Водоснабдяване ЕООД": "Състоянието на язовира е видно. Изключително ниско ниво, което е наблюдавано може би 90-те години. Ние в момента черпим вода от утайката на езерото. Там е мангана, там е арсена, може да излязат и други елементи.

БНТ: Опасна ли е водата?

- Не мога да кажа аз."

Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройството: "В следващите дни този манган ще бъде изолиран. БНТ: Как ще го спрете? Кмета е разработил нови водоизточници." Васил Узунов - кмет на Брезник:" Гърло две, Кантона Конска и село Ноевци - това са два шахтови кладенеца - единият е 6 метра, другият - 8, два дълбоки сондажа на 200 метра и два сондажа по 50 метра.

Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройството: БНТ: Ангажирате ли се с конкретни срокове - кога водният режим ще престане? - Водният режим ще престане тогава, когато се осигурят тези 30 литра в секунда. Това може да се случи по два начина: през нови водоизточници. Другият вариант е през държавния бюджет да се осигурят средства да се захрани Община Брезник през язовир Студена с нов довеждащ водопровод, който е с по-малък дебит и няма да наруши водоподаването на Перник. Но това зависи от Народното събрание и МФ. Ако те осигурят този ресурс в рамките на следващата година, до началото на летния сезон, когато започва засушаването, може да бъде изграден."

Регионалният министър похвали общината за това как се използват средствата по общинската инвестиционна програма.

Иван Иванов - министър на регионалното развитие и благоустройството: "Тук над 90% от проектите на общината са именно за подмяна на водопроводната инфраструктура, която е в критично състояние. Към момента инвестираме към 2,6 милиона тук в подмяна на водопроводната мрежа."

Не е време да се търси вина и отговорност, време е за решения, каза вицепремиерът Атанас Зафиров за проблемите с водата в редица райони.

Атанас Зафиров - вицепремиер: "По никакъв начин не означава, че ще бъде толерирана каквато и да е форма на безхаберие и мърлявщина. От тук нататък всеки ще си носи отговорността за свършеното или несвършеното във връзка с тази ситуация, до която сме се докарали в момента. И трябва да ви кажа, че държавата ще бъде абсолютно безкомпромисна."

А хората в града чакат, не че имат друг избор.