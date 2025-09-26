Абсурден казус: Варненец сам почиства градинките около блока си, но няма кой да извози боклука

Мъж от Варна, който живее в квартал "Чайка", от години облагородява и почиства пространството около блока, в който живее. Преди дни събрал падналите есенни листа, но уви, оказва се, че няма кой да ги извози. Защо?

Димитър Димитров иска районът, в който живее, да е подреден, затова често може да бъде видян да се грижи за зелените площи около кооперацията му. През есента събира и падналите от дърветата листа. Много от тях са сърбани в чували, които стоят до блока с дни.

Димитър Димитров: “Искаме да даваме добър пример на нашите деца - това е основното, много е красиво като е чисто, а според мен няма да има и комари и други вредители, защото те се врат по листата. Няма кой да ги траснспортира, защото общината не си е свършила работата.”

От Община Варна заявиха, че Район “Приморски” има договор с фирма, която е ангажирана да поддържа зелените пространства в тази част на града.

Илия Коев - заместник кмет на Варна: "В момента сме в началото на самия листопад на годината, така че фирмата, която поддържа зелените площи, има ангажимента да прибира листата. Имаше забавяне в договорните отношения, поради по-късното приемане на нашия бюджет. “

Според заместник-кмета Илия Коев чувалите със събраните листа могат да се оставят до контейнерите, а сметоизвозващата фирма да ги прибира, когато събира битовите отпадъци. А Димитър Димитров вече е създал страница в социалните мрежи, където всеки, който желае, може да показва добри примери за почистени райони във Варна. Могат да се подават и сигнали за проблеми. Димитров се надява по този начин да привлече повече съмишленици за по-чиста околна среда.