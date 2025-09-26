БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:07 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Абсурден казус: Варненец сам почиства градинките около блока си, но няма кой да извози боклука

от БНТ , Репортер: Мариана Малева
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Мъж от Варна, който живее в квартал "Чайка", от години облагородява и почиства пространството около блока, в който живее. Преди дни събрал падналите есенни листа, но уви, оказва се, че няма кой да ги извози. Защо?

Димитър Димитров иска районът, в който живее, да е подреден, затова често може да бъде видян да се грижи за зелените площи около кооперацията му. През есента събира и падналите от дърветата листа. Много от тях са сърбани в чували, които стоят до блока с дни.

Димитър Димитров: “Искаме да даваме добър пример на нашите деца - това е основното, много е красиво като е чисто, а според мен няма да има и комари и други вредители, защото те се врат по листата. Няма кой да ги траснспортира, защото общината не си е свършила работата.”

От Община Варна заявиха, че Район “Приморски” има договор с фирма, която е ангажирана да поддържа зелените пространства в тази част на града.

Илия Коев - заместник кмет на Варна: "В момента сме в началото на самия листопад на годината, така че фирмата, която поддържа зелените площи, има ангажимента да прибира листата. Имаше забавяне в договорните отношения, поради по-късното приемане на нашия бюджет. “

Според заместник-кмета Илия Коев чувалите със събраните листа могат да се оставят до контейнерите, а сметоизвозващата фирма да ги прибира, когато събира битовите отпадъци. А Димитър Димитров вече е създал страница в социалните мрежи, където всеки, който желае, може да показва добри примери за почистени райони във Варна. Могат да се подават и сигнали за проблеми. Димитров се надява по този начин да привлече повече съмишленици за по-чиста околна среда.

Тир гори на АМ "Тракия"
Тир гори на АМ "Тракия"
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
Чете се за: 01:30 мин.
4% ръст на туристите през летния сезон 4% ръст на туристите през летния сезон
Чете се за: 03:20 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт
Чете се за: 01:40 мин.
Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция Радомир Чолаков: КЗК не е бухалка, а превенция
Чете се за: 02:47 мин.

