Ветровито време с температури между 18° до 23°

И днес отново ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от изток-североизток, в югоизточните и източните райони - с пориви до около 80-90 км/ч. Максималните температури ще бъдат още по-ниски, в сравнение с вчера, между 18° и 23°, в София - около 18°, на морския бряг от 19° до 22°, само в крайните югозападни райони – около 25°. По-голяма е вероятността за превалявания в Западна и Югоизточна България, включително и по Южното.

През нощта ще остане ветровито, а валежи ще има главно в планинските райони на Западна България. Минималните температури в съботния ден ще бъдат между 8° и 13°, в София – около 10°, на морския бряг - от 13° до 18°, а максималните - между 16° и 21°, в София – около 16°, по Черноморието от 18° до 21°. Ще остане ветровито, но вече в повечето райони с умерен североизточен вятър, а превалявания ще има главно в Югозападна България.

По Черноморието и утре ще духа временно силен вятър от изток-североизток и вълнението на морето ще бъде около 4 бала, с височина на вълните над метър.

Ветровито ще бъде и в планините, с валежи от дъжд в масивите от Западна България, а по най-високите части ще продължи да превалява и сняг.

Ветровито ще бъде и в неделя, с временно силен североизточен вятър, и температурите още ще се понижат. Превалявания, предимно слаби, ще има главно в Западна България. Понижението на температурите ще продължи и през новата седмица. Ще се задържи и ветровито, и предимно облачно. В понеделник валежи се очакват на много места в страната, но във вторник и сряда ще има само слаби и изолирани превалявания.