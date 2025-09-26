БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Появя ли се някъде - министрите на Борисов се разбягват като пилци

Вера Александрова
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
"Какво съм виновен, че Борисов не е премиер", попита риторично държавният глава

влак блъсна жена района искър почина
Какво съм виновен, че г-н Борисов не е премиер, какво съм виновен, че през годините той допусна да стане ужасно зависим от г н Пеевски, не само политически. Така президентът Румен Радев отговори на критиките на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, че държавният глава не се държи подобаващо за поста си, а поведението му е на политически лидер.

"Категорично не е вярно, че аз не проявявам кооперативност да работя с правителството. Напротив, от първия ден на това правителство аз протегнах ръка. И писмено, и устно съм се обаждал на премиера, на министри, заедно организирах кръгла маса с бизнеса, с образователните институции как да градим една просперираща България с нови технологии. Да привличане заедно инвестиции, заедно да убеждаваме да се инвестира в България. Това са факти. Проведох тази конференция, докарал към и инвеститори, каня министри. И какво се получава, те получават забрана именно от г-н Борисов да не стъпват на тези мероприятия. Имат забрана, където се появява аз - да не стъпват. Дори да са обявили, че ще присъстват. Появя ли се някъде те се разбягват като пилци неговите министри, именно по указания на г-н Борисов. Аз отивам да им върша работа в Япония, да сключа след десетилетия декларация за стратегическо партньорство с премиера на Япония, нито един министър. Искам да призова г-н Борисов да направи така, че чувалите с парите от магистрала "Хемус" да се върнат. Той знае много добре. Той ръководеше изграждането на магистралите, беше нашият голям строител, той лично контролираше всеки ден, той определяше парите. Тези чували той трябва да знае къде са. Нека направи така, че парите да се върнат, ще му бъда много благодарен."

#президентът Румен Радев #Бойко Борисов #ГЕРБ

