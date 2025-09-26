Япония отбеляза официалното навършване на пълнолетие на принц Хисахито

Япония отбеляза официалното навършване на пълнолетие на 19-годишния принц Хисахито, който е единственият мъжки престолонаследник и бъдещ император.

Той е племенник на настоящия император Нарухито и втори поред за трона след баща си, принц Акишино. Той е единственият престолонаследник от мъжки пол, който може да стане император.

Макар че навърши 18 години миналата година (възрастта за пълнолетие в Япония), официалната церемония беше отложена с една година, за да може принцът да завърши гимназия.

Японското императорско семейство няма политическа власт и не управлява страната, но е изключително важно за японската култура и традиции.