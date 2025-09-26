СУ „Св. Климент Охридски“ отново отваря астрономическата си обсерватория

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ изцяло реставрира своята астрономическа обсерватория в парк Борисова градина и отново я отваря за посетители.

Официалното откриване ще се проведе на 27 септември, по време на Есения световен ден на астрономията. От 16:00 до 22:00 часа гостите ще могат да разгледат обновената обсерватория. Ще могат да чуят научно-популярни лекции на достъпен език, да наблюдават небето с телескопи, да разгледат изложба и да станат свидетели на впечатляващи физични експерименти. Входът е свободен.