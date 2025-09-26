Борисов за критиките на президента: Лошо възпитание, държавен глава не може да говори така

Нашите депутати са в Япония, във Франция и в САЩ, днес се прибират - така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в кулоарите на парламента отсъствието на депутати и липсата на кворум за трети пореден ден.

За критиките на президента Радев, Борисов отговори така:

"Лошо възпитание. Държавен глава не може да говори така, ако е партиен лидер може. Аз президент нямам, имам партиен лидер, за да ползва всяко мероприятие, за да говори само срещу правителството. Ако нещо е казал за "Боташ", днес този милион и петдесет, който отива в Турция, от българските учители ли да го вземем, утре от българските лекари ли да го вземем…"

Бойко Борисов каза още, че са мислили за кандидатурата на ГЕРБ за президент, но отказа да назове име.

За протестите и стабилността на кабинета Борисов коментира:

"Вчера гледах социологията - втората и третата имат имат колкото мен. Всеки ден има риск от предсрочни избори. От ден първи казвам, че това е най-нестабилното правителство, защото то е направено само заради осем избора държвата беше в тежък катаклизъм, доведен от Радев и неговите хора."

В света текат процеси и ще се приемат 19-ите санкционни мерки срещу Русия: