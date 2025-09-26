Натовареният трафик в Благоевград създава сериозни проблеми

В Благоевград обстановката с трафика става все по-тежка и сложна. Със започването на новата учебна година в училища и университети в областния град, в пиковите часове на няколко пъти служители на МВР се налага да регулират преминаването на автомобили в някои части на града.

"Самата пътна инфраструктура не е изградена за толкова много автомобили. Тоест, ако потокът на автомобили е изграден за 2000 автомобила на час, по него няма как да минат 4000 автомобила на час. И по този начин започват да се създадат тапи. Също така, нарушението на Закона за движение по пътищата - влизане в кръгово кръстовище, оттам да изчакваш, за да влезнеш, защото вече с предимство да продължиш движението, също се оказва голям проблем", коментира в "Денят започва" пътният експерт Георги Бързаков.

Цялото околовръстно шосе на Благоевград се ремонтира и по този начин целият трафик минава през града точно в пиковите часове.

Липсата на паркинги също се оказва голям проблем.

"Паркирането във всяка една част, където е свободно, защото все пак хората трябва някъде да си паркират автомобилите и още по-лошо е, че не се мисли в посока на това да се изградят паркинги, на които се паркират", каза Бързаков.

"И евентуално създаването на една или две нови улици в града, които могат съвсем леко да поотпушат в по-пиковите часове трафика, защото страшно много автомобили се събират наведнъж, и когато се събират, се получава една верижна реакция от едното кръстовище към второто, към трето, към четвъртото и просто става една безбожна тапа", допълни той.

На въпроса какво може да бъде временното решение, експертът заяви:

"Временното решение за момента е поне да се спазват законите за движение по пътищата на максимум, да не се навлиза в кръговото, за да се пази място. Ставаме свидетели много на такива неща. И да не се бърза в тези моменти, защото миналата седмица беше блъснато едно момиче пред гимназия заради ограничена видимост. Това е причината за жалост."

Очаква се скоро да бъде отворена една от улиците, където се очаква трафикът към двата големи жилищни квартала – "Еленово" и "Ален мак", поне частично да се отпуши.

