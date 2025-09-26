БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Силен вятър и в петък

У нас
Ще продължи да духа умерен, в Източна и Югоизточна България - временно силен вятър от изток-североизток. облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните - между 18° и 23°. В София минималната температура ще бъде около 12°, максималната – около 18°.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 15° и 18°, а максималните - между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

През почивните дни ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони ще има и слаби валежи. Вятърът ще е умерен, в Северна и Източна България - временно силен, от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните - между 16° и 21°.

През първите дни от новата седмица ще се задържи предимно облачно. В понеделник се повишава вероятността за валежи на повече места в цялата страна, а във вторник превалявания ще има само на отделни места и ще са слаби. Вятърът ще отслабне още, но ще запази посоката си от североизток. Застудяването ще продължи и максималните температури в по-голямата част от страната ще са около 15°.

