ИЗВЕСТИЯ

Започнаха снимките на филма "Парчета живот" за терористичния акт на летище Бургас

Иво Никодимов
Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Режисьор на филма е Севда Шишманова, а БНТ е копродуцент

Снимка: БНТ
Започнаха снимките на игралния филм "Парчета живот“. Той е създаден по действителен случай – терористичният акт на летище Бургас през 2012 година, когато в атентат срещу автобус с израелски туристи загинаха българският шофьор, петима израелски граждани и ливанският атентатор. Режисьор на филма е Севда Шишманова, а сценарият е написан съвместно с Милена Петрова. "Парчета живот" е финансиран от Националния филмов център, а БНТ е копродуцент.

Късният следобед на горещия летен ден. Самолет с израелски туристи каца на летището край Бургас. В залата за посрещане, пред изходите на терминала уж небрежно се мотае турист. Оказва се, че той внимателно наблюдава израелските туристи и целта му е техният автобус. Това са последните минути от живота на един българин и петима израелци.

Севда Шишманова, режисьор и съсценарист на "Парчета живот": "Реших да проуча историите на тези, които загинаха. И всъщност разказвам атентата като се връщам назад последните 24 часа от живота на петимата загинали израелци и на българския шофьор от мюсюлмански произход и на атентатора, които се срещат в точката на смъртта."

Това е точката, която е началото на разплитането на историята за атентата. История разследвана от службите в България, Израел, Съедините щати и Европол.

Самюел Финци, актьор в ролята на следователя: "Тази да я наречем, може да я наречем трагична история, смятам, че точно днес е важно още веднъж да се разкаже. Да се припомни за какво става дума, какво се е случило. И как преработваме това, което се е случило."

"Парчета живот" е игрален филм по действителен случай, който пресъздава реалните съдби на главните участници в атентата на бургаското летище.

Севда Шишманова, режисьор и съсценарист на "Парчета живот": "През атентатора разказваме начина, по който се е случила терористичната атака. Живеем в едно много разделено време. Войните разделиха света и ние като че ли сме мотивирани единствено от омразата."

Самюел Финци, актьор в ролята на следователя: "Не е добре човек да има предразсъдъци. Предразсъдъците са вредни. Човекът - такъв, какво е стои в центъра и не можем да знаем всичко за него."

Шимон Мимран, актьор в ролята на командир на израелска спецслужба: "За първи път идвам тук и видях взривения автобус и всичко около него. Това за мен е шок, защото след толкова години е много реалистично. Когато стана атентата ние го гледахме по телевизията и сега всичко изглежда по същия начин."

Освен в Бургас, на мястото на атентата, действието на филма се развива още в Якоруда, родното място на загиналия българин, както и в Тел Авив, където са живели загиналите израелци.

#копродуцент #атентата на летище Сарафово #Севда Шишманова #летище Бургас #филм

