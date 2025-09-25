БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Отново без кворум: Поредно провалено заседание на Народното събрание

Вера Александрова от Вера Александрова
Снимка: БТА
Втори пореден ден липса на кворум провали заседанието на парламента. Опозицията отново не се регистрира, а партиите от мнозинството не успяха да съберат необходимите поне 121 народни представители, за да може Народното събране да започне работа по законодателната си програма.

Парламентът не можа да събере кворум и да започне работа, защото от опозицията не се регистрираха, независимо че голяма част от депутатите бяха в пленарната зала. При първия опит се събраха 104 гласа само от партии, подкрепящи управлението. След 15 минути Наталия Киселова направи втори опит със същия резултат.

Наталия Киселова - председател на НС: "Уважаеми колеги, видимо е, че има кворум в пленарна зала, но тъй като колегите не се регистирарат, мисля че е време да си кажем - до утре в 9.00 часа. Закривам днешното пленарно заседание, което не беше открито."

Лидерът на ГЕРБ обясни, че част от депутатите не са в залата, защото са в планирани командировки. А поведението на опозицията определи така.

Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: "Виждате, че всички искат да са интересни. Колективната безотговорност е така. Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, във Франция, в САЩ и затова правят тези номера."

С лаконичния си стил Делян Пеевски увери.

Делян Пеевски - предсадетл на ПГ на "ДПС-Ново начало": "Няма кворум, защото има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем, НС ще работи."

От опозицията напомниха, че задължение на управялащите е да осигурят кворума в залата. И обясниха защо не се регистрират.

Ивайло Мирчев - ПГ на ПП-ДБ: "Имаме наш дневен ред. И в нашия дневен ред сме предложили точки за разглеждане в НС, но те отказват да ги приемат. Като отказват да ги приемат и като са толкова ербап да вземат да си осигурат кворум."

Петър Петров - ПГ на "Възраждане": "Този парламент е изчерпан, той е безсмислен, което се вижда и отношението на представителите на мнозинството, които са предпочели да са в командировки, почивки, делегации, вместо да са тук."

Радостин Василев - ПГ на МЕЧ: "Държавата с главно Д не може да събере кворум в залата, за да започне пленарното заседание. Това мнозинство не е в състояние от 140 човека, 120 да ги докара в зала, защото са на екскурзии, така наречените делегации."

От "Възраждане" обявиха, че започват консултации с другите опозиционни групи за сваляне на Наталия Киселова от поста председател на парламента. Според тях тя системно не изпълнявала задълженията си.

