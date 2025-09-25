БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата се срещнаха в рамките на Трансатлантическа вечеря с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави.

Георгиев и Рубио обсъдиха въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки. Акцент беше поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз на фона на продължаващата руска агресия.

Премиерът Росен Желязков, който ръководи българската делегация на срещата на високо равнище на ООН, днес се срещна с представители на американския бизнес. Програмата на българския премиер включваше и разговор с главния директор по глобалните въпроси на Meta.

# Георг Георгиев #Марко Рубио #САЩ #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

3-годишно дете избяга от детска градина в София
1
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
2
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по волейбол
3
България поглежда към полуфиналите на световното първенство по...
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол: САЩ - България 2:3 (ГАЛЕРИЯ)
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
5
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
6
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: САЩ и Канада

Външният министър се срещна в Ню Йорк колегите си от Катар и Оман
Външният министър се срещна в Ню Йорк колегите си от Катар и Оман
Премиерът Желязков и Вселенският патриарх обсъдиха ангажираността на църквата към проблемите на човечеството Премиерът Желязков и Вселенският патриарх обсъдиха ангажираността на църквата към проблемите на човечеството
Чете се за: 00:57 мин.
Премиерът Росен Желязков на четири очи с Антониу Гутериш Премиерът Росен Желязков на четири очи с Антониу Гутериш
Чете се за: 00:25 мин.
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има координирани мрежи в САЩ Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има координирани мрежи в САЩ
Чете се за: 01:07 мин.
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на ПСЮИЕ Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на ПСЮИЕ
Чете се за: 03:20 мин.
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
Чете се за: 00:42 мин.

Водещи новини

Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след паметен обрат
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното първенство след...
Чете се за: 04:22 мин.
Спорт
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2" Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО) След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
"За свободна България": Протест се провежда пред сградата...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Парите по ПВУ няма да бъдат спрени, увери Томислав Дончев
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ