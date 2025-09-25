В Ню Йорк министърът на външните работи Георг Георгиев разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Двамата се срещнаха в рамките на Трансатлантическа вечеря с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави.



Георгиев и Рубио обсъдиха въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки. Акцент беше поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз на фона на продължаващата руска агресия.

Премиерът Росен Желязков, който ръководи българската делегация на срещата на високо равнище на ООН, днес се срещна с представители на американския бизнес. Програмата на българския премиер включваше и разговор с главния директор по глобалните въпроси на Meta.