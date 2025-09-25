БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди вота в неделя: Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство

Николай Кръстев от Николай Кръстев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 07:27 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Гърция екстрадира в Молдова бившия политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк, за да бъде обвинен в кражба на 1 млрд. долара от банковата система в периода 2013 - 2014 г. Молдовският премиер Дорин Речан заяви, че "Дори Плахотнюк да се надява, че след изборите Молдова ще попадне в ръцете на Русия и ще може да се прибере свободно у дома, институциите трябва да върнат обвиняемия, окован в белезници". Бившият депутат избяга през 2019 г. и е санкциониран от ЕС. Сюжетът се случва дни преди ключовите парламентарни избори в неделя.

Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство. Стремежът на Кремъл е Молдова да бъде спряна от поетия курс на сближаване към ЕС и НАТО в контекста на руската агресия в Украйна.

Според водещия молдовски журналист Виктор Гайдеек от NordNews Москва не може да изостави някогашните си сателити от времето на бившия Съветски съюз да продължат напред към ЕС.

Николай Кръстев, БНТ: Защо Молдова е толкова важна за Кремъл?

Виктор Гайдеек, NordNews: "Смятам, че това са все още имперските традиции. Това е мисленето на Путин в парадигмата на Съветския съюз и на Руската империя. Знаете онази негова знаменита фраза, че „Русия свършва там, където стъпи кракът на руски войник“. За него да се откаже от страни, които някога са били в Съветския съюз, би било катастрофа и трагедия. Затова той никога няма да се откаже от нито една от страните от бившето съветско пространство. Освен това има и амбиции към територии, принадлежали на Руската империя — дори Полша, дори Финландия. Това е типично имперско мислене, съчетано с постоянно търсене на враг. Нужен му е враг, срещу когото да се бори — НАТО, ЕС, САЩ. Това вече е силна инерция, която, веднъж задвижена, не може да бъде спряна заради очакванията на неговите избиратели. Путин дълго време захранваше руснаците с тези идеи и ако спре или даде заден ход, за тях ще изглежда като поражение. Така неговият режим се крепи на продължаващата борба за влияние върху съседните страни, понякога с пряко военно нахлуване, както видяхме в Украйна или в Грузия."

Николай Кръстев, БНТ: "Добре. В какво всъщност се състоят действията на Кремъл в Молдова? Наскоро се появи информация за обучение на молдовски граждани в Сърбия и на Балканите за противодействие на полицията, за участие в сблъсъци. Какво трябва да ни говори всичко това, Виктор?"

Виктор Гайдеек, NordNews: "Преди всичко парите се вливат в различни „мирни“ протести и в купуване на гласове. Това е огромна мрежа, създадена от олигарха Илан Шор, който на предишните избори много сериозно повлия както на резултата от референдума, така и на президентските избори. Благодарение на неговото влияние някои кандидати получиха сериозен процент. Но сега те преминават към по-агресивни методи. Още миналата година, мисля в Босна, също имаше случаи, когато молдовски граждани преминаха обучение в лагери за участие в масови безредици. Там ги учеха как да действат срещу полицията и как да подгряват агресивни настроения в тълпи. Въпреки това вярвам, че силовото решение на въпроса все още не е главен приоритет за Кремъл. В Молдова е трудно да се постигне подобен сценарий, защото молдовците са мирна нация. Протестите ни са мирни. Дори протестите, организирани от Шор и проруски политици, в последните години стават все по-малобройни. Там участват основно хора на възраст или от уязвими социални групи — хора, които срещу пари могат да създадат шум, но не биха отишли да щурмуват парламента или да се бият с полицията. Затова се надявам, че това е невъзможно. В бъдеще Кремъл може би ще предприеме по-агресивни методи, но не смятам, че това ще бъде ефективно или ще даде резултат."

Николай Кръстев, БНТ: "Да, защото тези обучения са водени от хора, свързани с руските спецслужби. А всички знаем, че на Балканите имаше подобна ситуация в Черна гора преди почти девет години. Намесата на руските спецслужби е част от стратегията за задържане на Молдова в сферата на влияние на Москва, но и като плацдарм за втори фронт срещу Украйна?"

Виктор Гайдеек, NordNews: "Да, това е напълно реалистично развитие на събитията. Аз също съм мислил по темата и съм срещал мнения на политолози. Ако в даден момент в Молдова дойдат на власт проруски партии, то при определено развитие може да се стигне до ситуация, в която „зелени човечета“ да влязат през летището в Кишинев, представяйки се за туристи, и да се отправят към Приднестровието. Там те биха подсилили разквартируваната руска армия. Ако числеността на тази групировка се увеличи, може да се открие втори фронт срещу Украйна. Русия силно желае да откъсне Украйна от морето, да пробие южен коридор през Миколаев, Херсон и Одеса. От Източния фронт вече три години опитват без особен резултат. Но внезапен удар в тила при Одеса според тях може да даде ефект. Това би било много тежко за Украйна, която ще трябва да прехвърли част от силите си, които и без това не са достатъчни, за да противодействат на още една заплаха. Ако в Молдова дойдат на власт проруски сили, това ще е заплаха и за нашите съседи. Румъния също няма да е доволна от подобна промяна, тъй като е член на НАТО. Виждаме как Русия постоянно провокира Алианса — дронове над Полша, самолети над Естония, непознати дронове над Копенхаген. Няма да се учудя, ако и там е намесена ръката на Москва."

#постсъветско пространство #молдова #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
3
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
4
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
6
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Русия

Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия
Чете се за: 02:40 мин.
Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения
Чете се за: 01:27 мин.
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
Чете се за: 00:37 мин.
СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да прекрати провокациите към съседите си СС на ООН заседава по искане на Естония: Талин призова Русия да прекрати провокациите към съседите си
Чете се за: 03:47 мин.
След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение След нахлуването на изтребители над Естония: Руското военно министерство отрече да е имало нарушение
Чете се за: 04:20 мин.

Водещи новини

Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция "Сердика 2"
Инцидент с пътник спря електрозахранването на метростанция...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО) След гонка с мощни коли: Фолкпевецът Емрах Стораро беше привикан в СДВР заради клип (ВИДЕО)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В...
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ