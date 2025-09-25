Преди вота в неделя: Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство

Гърция екстрадира в Молдова бившия политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк, за да бъде обвинен в кражба на 1 млрд. долара от банковата система в периода 2013 - 2014 г. Молдовският премиер Дорин Речан заяви, че "Дори Плахотнюк да се надява, че след изборите Молдова ще попадне в ръцете на Русия и ще може да се прибере свободно у дома, институциите трябва да върнат обвиняемия, окован в белезници". Бившият депутат избяга през 2019 г. и е санкциониран от ЕС. Сюжетът се случва дни преди ключовите парламентарни избори в неделя.

Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство. Стремежът на Кремъл е Молдова да бъде спряна от поетия курс на сближаване към ЕС и НАТО в контекста на руската агресия в Украйна.

Според водещия молдовски журналист Виктор Гайдеек от NordNews Москва не може да изостави някогашните си сателити от времето на бившия Съветски съюз да продължат напред към ЕС.

Николай Кръстев, БНТ: Защо Молдова е толкова важна за Кремъл?

Виктор Гайдеек, NordNews: "Смятам, че това са все още имперските традиции. Това е мисленето на Путин в парадигмата на Съветския съюз и на Руската империя. Знаете онази негова знаменита фраза, че „Русия свършва там, където стъпи кракът на руски войник“. За него да се откаже от страни, които някога са били в Съветския съюз, би било катастрофа и трагедия. Затова той никога няма да се откаже от нито една от страните от бившето съветско пространство. Освен това има и амбиции към територии, принадлежали на Руската империя — дори Полша, дори Финландия. Това е типично имперско мислене, съчетано с постоянно търсене на враг. Нужен му е враг, срещу когото да се бори — НАТО, ЕС, САЩ. Това вече е силна инерция, която, веднъж задвижена, не може да бъде спряна заради очакванията на неговите избиратели. Путин дълго време захранваше руснаците с тези идеи и ако спре или даде заден ход, за тях ще изглежда като поражение. Така неговият режим се крепи на продължаващата борба за влияние върху съседните страни, понякога с пряко военно нахлуване, както видяхме в Украйна или в Грузия."

Николай Кръстев, БНТ: "Добре. В какво всъщност се състоят действията на Кремъл в Молдова? Наскоро се появи информация за обучение на молдовски граждани в Сърбия и на Балканите за противодействие на полицията, за участие в сблъсъци. Какво трябва да ни говори всичко това, Виктор?"

Виктор Гайдеек, NordNews: "Преди всичко парите се вливат в различни „мирни“ протести и в купуване на гласове. Това е огромна мрежа, създадена от олигарха Илан Шор, който на предишните избори много сериозно повлия както на резултата от референдума, така и на президентските избори. Благодарение на неговото влияние някои кандидати получиха сериозен процент. Но сега те преминават към по-агресивни методи. Още миналата година, мисля в Босна, също имаше случаи, когато молдовски граждани преминаха обучение в лагери за участие в масови безредици. Там ги учеха как да действат срещу полицията и как да подгряват агресивни настроения в тълпи. Въпреки това вярвам, че силовото решение на въпроса все още не е главен приоритет за Кремъл. В Молдова е трудно да се постигне подобен сценарий, защото молдовците са мирна нация. Протестите ни са мирни. Дори протестите, организирани от Шор и проруски политици, в последните години стават все по-малобройни. Там участват основно хора на възраст или от уязвими социални групи — хора, които срещу пари могат да създадат шум, но не биха отишли да щурмуват парламента или да се бият с полицията. Затова се надявам, че това е невъзможно. В бъдеще Кремъл може би ще предприеме по-агресивни методи, но не смятам, че това ще бъде ефективно или ще даде резултат."

Николай Кръстев, БНТ: "Да, защото тези обучения са водени от хора, свързани с руските спецслужби. А всички знаем, че на Балканите имаше подобна ситуация в Черна гора преди почти девет години. Намесата на руските спецслужби е част от стратегията за задържане на Молдова в сферата на влияние на Москва, но и като плацдарм за втори фронт срещу Украйна?"