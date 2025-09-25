Преди вота в неделя: Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство

Гърция екстрадира в Молдова бившия политик и бизнесмен Владимир Плахотнюк, за да бъде обвинен в кражба на 1 млрд. долара от банковата система в периода 2013 - 2014 г. Молдовският премиер Дорин Речан заяви, че "Дори Плахотнюк да се надява, че след изборите Молдова ще попадне в ръцете на Русия и ще може да се прибере свободно у дома, институциите трябва да върнат обвиняемия, окован в белезници". Бившият депутат избяга през 2019 г. и е санкциониран от ЕС. Сюжетът се случва дни преди ключовите парламентарни избори в неделя.
Молдова е новото предизвикателство пред стабилността в постсъветското пространство. Стремежът на Кремъл е Молдова да бъде спряна от поетия курс на сближаване към ЕС и НАТО в контекста на руската агресия в Украйна.
Според водещия молдовски журналист Виктор Гайдеек от NordNews Москва не може да изостави някогашните си сателити от времето на бившия Съветски съюз да продължат напред към ЕС.
Николай Кръстев, БНТ: Защо Молдова е толкова важна за Кремъл?
Виктор Гайдеек, NordNews: "Смятам, че това са все още имперските традиции. Това е мисленето на Путин в парадигмата на Съветския съюз и на Руската империя. Знаете онази негова знаменита фраза, че „Русия свършва там, където стъпи кракът на руски войник“. За него да се откаже от страни, които някога са били в Съветския съюз, би било катастрофа и трагедия. Затова той никога няма да се откаже от нито една от страните от бившето съветско пространство. Освен това има и амбиции към територии, принадлежали на Руската империя — дори Полша, дори Финландия. Това е типично имперско мислене, съчетано с постоянно търсене на враг. Нужен му е враг, срещу когото да се бори — НАТО, ЕС, САЩ. Това вече е силна инерция, която, веднъж задвижена, не може да бъде спряна заради очакванията на неговите избиратели. Путин дълго време захранваше руснаците с тези идеи и ако спре или даде заден ход, за тях ще изглежда като поражение. Така неговият режим се крепи на продължаващата борба за влияние върху съседните страни, понякога с пряко военно нахлуване, както видяхме в Украйна или в Грузия."
Николай Кръстев, БНТ: "Добре. В какво всъщност се състоят действията на Кремъл в Молдова? Наскоро се появи информация за обучение на молдовски граждани в Сърбия и на Балканите за противодействие на полицията, за участие в сблъсъци. Какво трябва да ни говори всичко това, Виктор?"
Виктор Гайдеек, NordNews: "Преди всичко парите се вливат в различни „мирни“ протести и в купуване на гласове. Това е огромна мрежа, създадена от олигарха Илан Шор, който на предишните избори много сериозно повлия както на резултата от референдума, така и на президентските избори. Благодарение на неговото влияние някои кандидати получиха сериозен процент. Но сега те преминават към по-агресивни методи. Още миналата година, мисля в Босна, също имаше случаи, когато молдовски граждани преминаха обучение в лагери за участие в масови безредици. Там ги учеха как да действат срещу полицията и как да подгряват агресивни настроения в тълпи. Въпреки това вярвам, че силовото решение на въпроса все още не е главен приоритет за Кремъл. В Молдова е трудно да се постигне подобен сценарий, защото молдовците са мирна нация. Протестите ни са мирни. Дори протестите, организирани от Шор и проруски политици, в последните години стават все по-малобройни. Там участват основно хора на възраст или от уязвими социални групи — хора, които срещу пари могат да създадат шум, но не биха отишли да щурмуват парламента или да се бият с полицията. Затова се надявам, че това е невъзможно. В бъдеще Кремъл може би ще предприеме по-агресивни методи, но не смятам, че това ще бъде ефективно или ще даде резултат."
Николай Кръстев, БНТ: "Да, защото тези обучения са водени от хора, свързани с руските спецслужби. А всички знаем, че на Балканите имаше подобна ситуация в Черна гора преди почти девет години. Намесата на руските спецслужби е част от стратегията за задържане на Молдова в сферата на влияние на Москва, но и като плацдарм за втори фронт срещу Украйна?"
Виктор Гайдеек, NordNews: "Да, това е напълно реалистично развитие на събитията. Аз също съм мислил по темата и съм срещал мнения на политолози. Ако в даден момент в Молдова дойдат на власт проруски партии, то при определено развитие може да се стигне до ситуация, в която „зелени човечета“ да влязат през летището в Кишинев, представяйки се за туристи, и да се отправят към Приднестровието. Там те биха подсилили разквартируваната руска армия. Ако числеността на тази групировка се увеличи, може да се открие втори фронт срещу Украйна. Русия силно желае да откъсне Украйна от морето, да пробие южен коридор през Миколаев, Херсон и Одеса. От Източния фронт вече три години опитват без особен резултат. Но внезапен удар в тила при Одеса според тях може да даде ефект. Това би било много тежко за Украйна, която ще трябва да прехвърли част от силите си, които и без това не са достатъчни, за да противодействат на още една заплаха. Ако в Молдова дойдат на власт проруски сили, това ще е заплаха и за нашите съседи. Румъния също няма да е доволна от подобна промяна, тъй като е член на НАТО. Виждаме как Русия постоянно провокира Алианса — дронове над Полша, самолети над Естония, непознати дронове над Копенхаген. Няма да се учудя, ако и там е намесена ръката на Москва."