И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във Варна (ВИДЕО)

Необичайни курортисти на плажа в Аспарухово. Семейството диви прасета отиде на плаж тази сутрин към 8.30 на доста оживената ивица под варненския квартал Аспарухово.

Галин Данев, който излязъл за сутрешния си крос по плажа, първо бил изненадан да види съвсем близо до себе си две от дивите прасета, а после се появили и останалите от семейството.

Животните не се притеснили от дошлите на плаж и от многото рибари в района, но не били и агресивни.

Четирикраката фамилия се възползвала от един от последните хубави дни за плаж, като дивите прасета първо се разходили из близките треви и по пясъка, а след това спокойно влезли в морето, за да изкъпят.