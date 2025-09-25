БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 01:15 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спортни новини 24.09.2025 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новак Джокович ще се завърне на корта на Мастърса в Шанхай следващия месец, подтвърдиха организаторите на турнира. Сърбинът, който е четирикратен шампион на турнира, не е играл мач, откакто загуби полуфинала на US Open от Карлос Алкарас преди три седмици.

Водещият български тенисист Григор Димитров се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо, с когото работи през последните три години. През този период Димитров спечели титлата в Бризбейн и надхвърли 450 победи в професионалния тенис. В Instagram първата ни ракета написа, че през последните няколко месеца е бил напълно отдаден на леченето си и вече няма търпение да се завърне на корта. В момента е 28-ми в ранглистата на АТП.

Разказваме ви за Лео Кралев, който е млад картинг състезател. Син на автомобилния ас, Пламен Кралев, който има успехи в 24-те часа на Льо Ман, италианския пистов шампионат, сериите GT3 на FIA и е единственият българин с участие във Формула 2.

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
4
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
5
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
6
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Спорт

Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо
Лудогорец започна Лига Европа със силен старт – победа над Малмьо
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по футбол
Чете се за: 01:35 мин.
Спортни новини 23.09.2025 г. Спортни новини 23.09.2025 г.
Чете се за: 02:42 мин.
БФС избира нов треньор на националите днес БФС избира нов треньор на националите днес
Чете се за: 00:47 мин.
Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал Нашите момчета играят срещу САЩ за място на полуфинал
Чете се за: 01:07 мин.
Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025 Усман Дембеле и Айтана Бонмати грабнаха Златната топка 2025
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години затвор
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5 години...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка пощенска станция в едно населено място
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането "София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта,...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
И те закриват сезона: Семейство диви прасета отиде на плаж във...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ