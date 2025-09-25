Спортни новини 24.09.2025 г.

Новак Джокович ще се завърне на корта на Мастърса в Шанхай следващия месец, подтвърдиха организаторите на турнира. Сърбинът, който е четирикратен шампион на турнира, не е играл мач, откакто загуби полуфинала на US Open от Карлос Алкарас преди три седмици.

Водещият български тенисист Григор Димитров се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо, с когото работи през последните три години. През този период Димитров спечели титлата в Бризбейн и надхвърли 450 победи в професионалния тенис. В Instagram първата ни ракета написа, че през последните няколко месеца е бил напълно отдаден на леченето си и вече няма търпение да се завърне на корта. В момента е 28-ми в ранглистата на АТП.

Разказваме ви за Лео Кралев, който е млад картинг състезател. Син на автомобилния ас, Пламен Кралев, който има успехи в 24-те часа на Льо Ман, италианския пистов шампионат, сериите GT3 на FIA и е единственият българин с участие във Формула 2.