БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Легендата на италианското кино Клаудия Кардинале почина на 87

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Клаудия Кардинале, легенда на киното от 60-те години, почина вчера на 87-годишна възраст.

Италианската актриса е родена в Тунис в семейство на сицилианци. На 16 години печели конкурс за красота, а наградата е да отиде на филмовия фестивал във Венеция. Там всички погледи се обръщат към бъдещата звезда, а продуценти и режисьори ѝ правят предложения за роли.

Баща ѝ е този, който я убеждава да започне кариера в киното. Самата тя признава, че на 20 години се е превърнала в героиня от вълшебна приказка. В кариерата си има 175 филмал Работата ѝ е отличена на фестивалите в Берлин и Венеция.

На 80-годишнината си заявява, че е предпочела да остарее естествено и мрази козметичните процедури. Легендата на италианското кино съветва младите актриси да не губят чувството си за идентичност. "Пред камерата играеш роля, но трябва да знаеш кой си след това", казва звездата и допълва, че вътрешната сила е най-важна.

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: По света

Графити художници преобразяват панелни блокове в Косово
Графити художници преобразяват панелни блокове в Косово
14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна Парака 14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна Парака
Чете се за: 00:40 мин.
Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН
Чете се за: 00:30 мин.
Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии
Чете се за: 01:10 мин.
Тръмп каза „не“, но Абас пак ще се включи в ООН Тръмп каза „не“, но Абас пак ще се включи в ООН
Чете се за: 00:50 мин.
Дронове блокираха летище в Дания, три полета са пренасочени Дронове блокираха летище в Дания, три полета са пренасочени
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ