Легендата на италианското кино Клаудия Кардинале почина на 87

Клаудия Кардинале, легенда на киното от 60-те години, почина вчера на 87-годишна възраст.

Италианската актриса е родена в Тунис в семейство на сицилианци. На 16 години печели конкурс за красота, а наградата е да отиде на филмовия фестивал във Венеция. Там всички погледи се обръщат към бъдещата звезда, а продуценти и режисьори ѝ правят предложения за роли.

Баща ѝ е този, който я убеждава да започне кариера в киното. Самата тя признава, че на 20 години се е превърнала в героиня от вълшебна приказка. В кариерата си има 175 филмал Работата ѝ е отличена на фестивалите в Берлин и Венеция.

На 80-годишнината си заявява, че е предпочела да остарее естествено и мрази козметичните процедури. Легендата на италианското кино съветва младите актриси да не губят чувството си за идентичност. "Пред камерата играеш роля, но трябва да знаеш кой си след това", казва звездата и допълва, че вътрешната сила е най-важна.