БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Американският президент Доналд Тръмп даде сигнал за съществена промяна в позицията си по отношение на войната в Украйна. След срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски, Тръмп заяви, че Киев може да си върне всички територии и дори да ги увеличи.

В пост в социалната си мрежа Truth Social, американският президент нарече Русия "хартиен тигър, който вече три години и половина води безмислена война". Но единственият ангажимент, който Тръмп пое, е да продължи да дава оръжия на страните от НАТО, а те по думите му "да правят с тях каквото преценят".

Американският президент коментира и дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако нарушават въздушното пространство на Алианса, като отговори лаконично: "Да, смятам."

-Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи коментарите на Тръмп, заявявайки, че руските войски напредват по всички фронтове в Украйна.

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: По света

Легендата на италианското кино Клаудия Кардинале почина на 87
Легендата на италианското кино Клаудия Кардинале почина на 87
Графити художници преобразяват панелни блокове в Косово Графити художници преобразяват панелни блокове в Косово
Чете се за: 00:30 мин.
14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна Парака 14 души в Тайван загинаха при преминаването на тайфуна Парака
Чете се за: 00:40 мин.
Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН Тръмп се завърна на трибуната на Общото събрание на ООН
Чете се за: 00:30 мин.
Тръмп каза „не“, но Абас пак ще се включи в ООН Тръмп каза „не“, но Абас пак ще се включи в ООН
Чете се за: 00:50 мин.
Дронове блокираха летище в Дания, три полета са пренасочени Дронове блокираха летище в Дания, три полета са пренасочени
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ