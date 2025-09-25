Тръмп заяви, че Украйна може да си върне всички територии

Американският президент Доналд Тръмп даде сигнал за съществена промяна в позицията си по отношение на войната в Украйна. След срещата си с украинския лидер Володимир Зеленски, Тръмп заяви, че Киев може да си върне всички територии и дори да ги увеличи.

В пост в социалната си мрежа Truth Social, американският президент нарече Русия "хартиен тигър, който вече три години и половина води безмислена война". Но единственият ангажимент, който Тръмп пое, е да продължи да дава оръжия на страните от НАТО, а те по думите му "да правят с тях каквото преценят".

Американският президент коментира и дали страните от НАТО трябва да свалят руски самолети, ако нарушават въздушното пространство на Алианса, като отговори лаконично: "Да, смятам."

-Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи коментарите на Тръмп, заявявайки, че руските войски напредват по всички фронтове в Украйна.