БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Ще бъдат ли сглобени всички части на статуята на Херакъл? 

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нови части от тялото на Херакъл откриха археолозите при разкопките в древния град Хераклея Синтика край Петрич. Ще бъдат ли сглобени всички фрагменти на статуята?

"Последната находка е торсът на Херакъл - очаквана находка, защото знаем, че това е храмът на Херакъл, защото предишни години намирахме части от неговата статуя. За съжаление е разбита, но се надяваме да я сглобим", това каза в "Денят започва" проф. Людмил Вагалински - ръководител на разкопките в Хераклея Синтика.

Ръстът на статуята е около 2 метра, 2 метра и 10 сантиметра, колкото на предишните статуи, които са били намерени миналата година. Важно е да я възстановим, за да "попълним историята на Хераклея Синтика", а това означава град на Херакъл на територията на тракийското племе синти.

Вижте повече в прякото включване на Владислава Миланова

#Хераклея Синтика  #археологически разкопки

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
4
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
5
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна
6
Рубио призова Лавров за спиране на убийствата в Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
5
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Любопитно

Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета
Рекорди на Гинес: Прасе на скейтборд и магарета
Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ) Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)
Чете се за: 03:35 мин.
Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ) Октоберфест 2025 започна в Мюнхен (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Рекорд на Гинес: Най-голямата кучешка торта в света е направена в България Рекорд на Гинес: Най-голямата кучешка торта в света е направена в България
Чете се за: 01:50 мин.
"Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата катедрала в Европа (СНИМКИ) "Саграда фамилия" в Барселона скоро ще бъде най-високата катедрала в Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 03:52 мин.
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски" Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
9817
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

3-годишно дете е избягало от детска градина в София
3-годишно дете е избягало от детска градина в София
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Обсъждат размера на минималната работна заплата за догодина
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ