Откриха нов фрагмент от пъзела на миналото в Хераклея Синтика

Нови части от тялото на Херакъл откриха археолозите при разкопките в древния град Хераклея Синтика край Петрич. Ще бъдат ли сглобени всички фрагменти на статуята?

"Последната находка е торсът на Херакъл - очаквана находка, защото знаем, че това е храмът на Херакъл, защото предишни години намирахме части от неговата статуя. За съжаление е разбита, но се надяваме да я сглобим", това каза в "Денят започва" проф. Людмил Вагалински - ръководител на разкопките в Хераклея Синтика.

Ръстът на статуята е около 2 метра, 2 метра и 10 сантиметра, колкото на предишните статуи, които са били намерени миналата година. Важно е да я възстановим, за да "попълним историята на Хераклея Синтика", а това означава град на Херакъл на територията на тракийското племе синти.

