Психиатри за случая в Бухово: Всички институции са абдикирали

Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Коментар на проф. Петър Маринов и д-р Веселин Герев

Недоволството в Бухово заради психично болен, който тероризира местните жители - тази тема в "Денят започва" коментираха психиатърът д-р Веселин Герев и проф. Петър Маринов, който е председател на Националната асоциация на експертите по психично здраве.

Проф. Маринов заяви, че "дупката в закона е огромна". Той призова прокуратурата и съда да направят екип заедно със специалистите съдебни психиатри.

"В Националната програма за психично здраве е заложено за тази година да започне изграждането на Национална клиника по съдебна психология в София. Това, разбира се, не се случва. Защо? Не знам. Машината върви бавно, трудно и криволичещо. Но това е задължително да се случи, защото ние сме единствената държава в ЕС, която няма такава клиника".

Нямаме такава служба, която да проследява лечението на психично болните, които са извън болница. Хапчетата и инжекциите са единият компонент. Покривът, топлото и храната са другият.

"В момента всички институции са абдикирали от това, за да може той да бъде гледан извън болница".

Професор Маринов каза, че пациентите в болница са едно, но извън нея са нещо коренно различно. Извън болницата няма никаква социална подкрепа, няма семейство - няма нищо, допълни той.

Д-р Веселин Герев каза, че "не може да е издадена преписка от прокурор, в която е описано, че лицето трябва да се настани в здравно заведение, и колегите да преценят, че това не е нужно и да го пуснат". Това е несериозно, категоричен беше той.

"И това да се каже колегите преценили, ама нямало места, пуснали го - много е несериозно".

Дори и близките на психично болните хора изпитват страх, каза психиатърът. Той е на мнение, че трябва да има споделена отговорност между страдащия и неговите близки, "защото те са тези, които трябва да алармират службите".

Говорителят на Софийската прокуратура Николай Николаев също се включи по темата като каза, че действията на органите на реда не са закъснели.

"В момента, в който категорично е установено, че лицето не може да носи наказателна отговорност, са изпратени документи, за да може лицето да бъде настанено в психиатрична клиника. Лицето е конвоирано в лечебното заведение с оглед на неговата очевидна обществена опасност".

Една от причините психично болни да "обикалят улиците на София" е липсата на "легла" в специализираните клиники за лечение на такива лица.

Вижте целия разговор във видеото

