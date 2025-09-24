Д-р Веселин Герев за случая в Бухово: Институциите си прехвърлят топката

Психиатърът д-р Веселин Герев коментира случая в Бухово, като заяви, че всички институции си прехвърлят топката и никой не поема отговорност за действията на психично болния мъж, който тормози съгражданите си.

"Какво ми направи впечатление от изказването на господин кмета? Тук се описват само някакви поругавания на гробни паметници. Господин кмете, пишете на Районната прокуратура, че този човек се разхожда с ножове, че напада хора, че е убил жена."

Д-р Герев се обърна към главния прокурор и го призова да разпореди на Софийска градска прокуратура да се заеме със случая, за да не се стигне до нов смъртен случай.

"Редът е такъв. Подава се жалба в прокуратурата, назначава се експертиза, настанява се лицето в заведение за обслужване на психично болни хора, след което съдът е този, който постановява къде, колко и как ще се лекува лицето. Но след като той има вече извършено едно тежко обществено опасно действие и представлява заплаха за всички жители на Бухово, би трябвало съдът първо да го настани в затвора с психоболница в Ловеч, тъй като извърши от тежко криминално деяние, там да си излежи присъдата, а не да прекратява в случая процедурата и да снема обвинението от него, защото той е невменяем."

