За 9-а поредна година: Рекордно затопляне в океаните през 2025 г.

Съдържанието на топлина на световните океани на дълбочина до 2000 метра е достигнало нов рекорд през 2025 г., показват резултатите от анализ на международна група учени, цитирани от ДПА и Синхуа.

Екип, ръководен от Лицзин Чън от Китайската академия на науките в Пекин, публикува своите резултати от изследването с данни от 1958 г. насам. Според изводите на учените през 2025 г. топлинната енергия в океаните се е увеличила с 23 квадрилиона мегаджаула в сравнение с 2024 г.

По отношение на средните глобални температури на морската повърхност, 2025 г. е третата най-топла година, след 2024 и 2023 г., поясняват учените.

Изследователите обясняват разликата между температурите в дълбочина и тези на повърхността с факта, че климатичното явление Ел Ниньо в Тихия океан значително е отслабнало през изминалата година. Фазата Ел Ниньо обикновено се свързва с по-високи глобални температури на морската повърхност.

При оценката на топлинното съдържание обаче се отчитат и температурите в по-дълбоките слоеве на океаните. Поради това увеличението на топлинното съдържание е сравнително по-слабо повлияно от повърхностни климатични явления и се счита за по-важен показател за глобалното затопляне.