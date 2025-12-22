БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антарктида, едно от най-отдалечените места на Земята, кипи от живот (СНИМКИ)

от БНТ , Източник: БТА
Южният океан е едно от най-отдалечените места на Земята, но това не означава, че е спокойно, съобщи Асошиейтед прес.

Големите вълни, които могат да погълнат кораби, гарантират, че Антарктическият полуостров е обгърнат от постоянен шум на бушуващите води. Въпреки че може да е шумно, гледката е спокойна – на пръв поглед се виждат само дълбоки сини океански води и ослепително бял лед.

На няколкостотин метра от брега се появява малка лодка с няколко дузини туристи с яркочервени якета. Те държат бинокли, надявайки се да зърнат косатките, тюлените и пингвините, които обитават този район.

Намират се в пролива Лемер с идеални за снимки скали и ледени форми. Тази тясна ивица дава възможност на всеки, който стигне толкова на юг, да види какво поставено на карта заради климатичните промени и глобалното затопляне, отбелязва Асошиейтед прес.

Антарктическият полуостров се откроява като едно от най-бързо затоплящите се места в света, припомня осведомителната агенция. Океанът, който го заобикаля, е и основно хранилище на въглероден диоксид - парников газ, който допринася за повишаването на температурите. Според американското Национално управление по изследване на океаните и атмосферата там се съхранява около 40% от въглеродния диоксид, отделян от човешката дейност.

Наскоро субантарктически пингвини, които имат тънки оранжеви човки и бели петна над очите, сякаш участваха в представление за туристите. Те правеха паузи при гмурканията си в ледената вода, за да свият гнезда върху открити скали. Със затоплянето на планетата обаче те мигрират по-далеч на юг. Предпочитат да се установяват на скали и да ловят риба в открити води, което позволява да се увеличава популацията, отбелязва Асошиейтед прес.

За пингвините на Адели обаче прогнозата не е такава. Този вид, който е с къси перки и големи, светли очи, не е в състояние да се адаптира по същия начин към промените.

Според проучване до 2100 г. 60% от колониите им около Антарктида могат да бъдат застрашени от затоплянето. Те разчитат на леда, за да почиват и да избягват хищниците. Ако водата стане прекалено топла, това ще унищожи източниците им на храна. По данни на американската Национална администрация за аеронавтика и космически изследвания от 2002 г. до 2020 г. около 149 милиарда тона антарктически лед са се топили годишно.

За туристите Антарктида все още е доста голяма ледена площ - дом само на избрани видове, които могат да понасят такива сурови условия. Например, в пролива Дрейк, опасна и бурна част от океана, туристите с учудване наблюдават как косатките плуват в тясната водна ивица, а капски буревестници летят над тях.

Величествените гледки в Антарктида вероятно ще бъдат съвсем различни в следващите десетилетия. Увеличаващите се колонии от субантарктически пингвините, намаляващите парчета плаващ лед и все по-честите случаи на оголени скали на Антарктическия полуостров подчертават променящия се пейзаж, отбелязва Асошиейтед прес.

Снимки: БТА

#Антарктическият полуостров #пролива Лемер # Антарктида

