Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на фотоволтаична централа

Жители на смолянския квартал "Устово" излязоха на протест срещу решение на Общинския съвет в Смолян за отдаване на терен за изграждане на фотоволтаична централа. На площ от 40 декара е предвидено поставянето на 6000 фотоволтаични панели.

Според протестиращите решението е взето "на тъмно", без обществено обсъждане и без екологична оценка за въздействието на централата върху природата и живеещите наблизо хора. Те настояха за незабавно спиране на всички дейности по изграждането на централата. Срещу решението ще бъде подадена жалба в Административния съд.