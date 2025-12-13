Жители на Смолян излязоха на протест срещу решение за изграждане на фотоволтаична централа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Репортер: Величка Петкова
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
жители смолян излязоха протест намерението изграждане фотоволтаична централа
Снимка: БНТ
Жители на смолянския квартал "Устово" излязоха на протест срещу решение на Общинския съвет в Смолян за отдаване на терен за изграждане на фотоволтаична централа. На площ от 40 декара е предвидено поставянето на 6000 фотоволтаични панели.

Според протестиращите решението е взето "на тъмно", без обществено обсъждане и без екологична оценка за въздействието на централата върху природата и живеещите наблизо хора. Те настояха за незабавно спиране на всички дейности по изграждането на централата. Срещу решението ще бъде подадена жалба в Административния съд.

Екатерина Станчева - организатор: "Проблем е защото е до хората, до техните домове. Това е най-лошото. Лошото е, че се изсича гора, за да бъде изградена тази електроцентрала."

Симеон Симеонов - протестиращ: "Ако стане пожар, то просто пожара е в къщите ни. И това не е риск, който се поема еднократно, всеки ден този риск ще съществува в продължение на 30 години, за колкото време е отреденото право на строеж."

#Устово #фотоволтаици #фотоволтаични панели #фотоволтаична централа #Смолян #протест

