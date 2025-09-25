Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг

Летището на датския град Олборг е затворено заради дронове във въздушното пространство. Това се казва в публикация в Екс на услугата за следене на самолетни полети "Флайт Радар".

В съобщението се допълва, че три полета за Олборг са отклонени към други летища. Летището засега не е коментирало.

По-рано тази седмица бяха затворени за 4 часа главните летища на Копенхаген и Осло, след като бяха забелязани дронове.

Полицията все още разследва случая, след като украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия.

Засега Москва отрича и няма категорични данни, които да я свързват с дроновете. Това заяви външният министър на Норвегия.