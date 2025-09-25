Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и Свищов

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проблемът с липсата на вода засяга над 260 000 българи в 89 общини

водата плевен годна пиене съобщи директорът здравната инспекция
Снимка: Архив/БГНЕС
На редовното си заседание правителството се очаква да гласува да се осигури бутилирана вода от държавния резерв за Свищов и Плевен.

Предоставянето на помощ от държавата е по искане на кмета на община Свищов и областния управител на Плевен, за да се справят с бедственото положение заради безводието в района.

Проблемът с липсата на вода засяга над 260 000 българи в 89 общини.

За разрешаването му държавата създаде Национален борд по водите.

На първото му заседание вчера стана ясно, че ще са необходими над 3 милиарда лева, след като авариите и разрушените тръби изпреварват в пъти възстановяването на трасетата.

#Плевен #свищов #безводие #воден режим #без вода

