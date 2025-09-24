Археолози откриха торса на статуята на Херакъл (СНИМКИ)

Екипът на професор д-р Людмил Вагалински, ръководител на разкопките в античния град Хераклея Синтика, откри торса на статуя на Херакъл. По време на вчерашните проучвания беше намерен и друг фрагмент от скулптурата. Работата в античния град продължава по план.

"Много важно е да разберем контекста, в който е оставена статуята. Находката е ценна. В момента се занимаваме с епиграфия, за да изясним защо статуята е там и кога е поставена. Това са важни детайли", каза професорът.

Той поясни, че продължава работата по проследяване на Югозападния ъгъл на храма, който все още липсва. "Той е бил разрушен в дълбочина, но очакваме скоро да бъде открит, за да имаме пълен план на храма. Знам, че за хората стратиграфията може да изглежда странна и скучна, но именно тя разказва историята на този храм", категоричен е Вагалински.

В момента археолозите почистват покрив, паднал върху първия под на храма. "

Храмът е имал няколко пода, тъй като е бил използван продължително време", разказа професорът. Той добави, че до края на проучванията остават няколко дни и че работите трябва да приключат до края на септември. Екипът се надява да открие и нови находки, включително още части от статуята на Херакъл.

В проучванията участват 35 работници, от които осем археолози. Използва се и техника, тъй като работата се извършва на голяма дълбочина. "Работим доста организирано, имаме опит и познаваме обекта. Времето ни благоприятства – все още няма дъждове. Надявам се до края на месеца да имаме още интересни новини", завърши професор Людмил Вагалински.