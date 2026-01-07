Румен Радев отличи български военноморски офицери (СНИМКИ)

Държавният глава Румен Радев отличи с Почетния знак на президента бригаден адмирал (о.з.) доц. д-р Иван Йорданов, контраадмирал (о.з.) д-р Николай Николов и капитан I ранг Лъчезар Иванов.

Родолюбието, високият професионализъм и обичта към морето са непреходни качества на поколения български военноморски офицери, а традициите и връзката между поколенията са неотменната сила на нашия Военноморски флот. Това заяви държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев.

Корабната служба изисква силни командири и лидери, които да сплотяват екипажите, за да изпълняват отговорни задачи в сложната морска среда, заяви в приветствието си държавният глава.

Президентът отбеляза достойния професионален и житейски път в редовете на Българската армия на тримата отличени, допринесли за развитието на Военноморските ни сили и за укрепване на отбранителните способности на България.

Тържественото награждаване се състоя в навечерието на 145-годишнината на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров", отворило врати на 9 януари 1881 г. На церемонията присъстваха курсанти от висшето училище, които преди началото ѝ проведоха среща с президента Радев.

Снимки: БТА