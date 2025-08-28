Поредно съкровище в Хераклея Синтика: Археолозите откриха ръката на Херакъл

Поредна находка в Хераклея Синтика - археолозите откриха част от ръка. Смята се, че това е дясната ръка на Херакъл - един от най-почитаните от древните бог, дал името на града.

Екипът на проф. Людмил Вагалински откри ръката на Херакъл в източния край на форума на Хераклея Синтика. Предполага се, че тя е част от статуя на бога в надчовешки ръст. Сигурно е, че е точно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака, неизменен атрибут на този митичен герой.

На това място преди няколко години екипът разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава проф. Вагалински предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в Хераклея Синтика, но по обективни причини не можа веднага да продължи проучването. То беше прекратено заради спасителните разкопки в района, където минава газопроводът от Гърция.

Редовните разкопки в комплекса бяха възобновени в началото на месеца. Работата на археолозите ще продължи до края на септември, като усилията са съсредоточени основно върху две сгради - храмът на Херакъл, както и обществена баня.

видео: Фейсбук, Archaeologia Bulgarica