Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 01:40 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Жителите на Киев прекараха нощта в метрото заради руски масирани удари с дронове

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Най-малко осем души, сред които дете, са били убити, над 20 пострадаха

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Най-малко осем души, сред които дете, са били убити при масирани руски удари срещу Киев тази нощ. Пострадалите са над 20 души. Пететажна сграда е рухнала, а в жилищен блок е избухнал пожар.

Президентът Володимир Зеленски потвърди, че утре в Ню Йорк украинска делегация ще се срещне с висши американски представители. На фона на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна Пекин съобщи, че руският президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун ще присъстват на големия военен парад следващата седмица.

Жителите на Киев прекараха нощта в метрото заради масираните руски атаки с дронове и ракети.

Свитлана Вололаха, говорител на службата за извънредни ситуации в Киев:
"Районите Дарницки и Днипровски са най-засегнати. Там има най-много жертви и ранени. Общо осем района на Киев пострадаха от ударите. В ход е разчистване на отломките и уточняване броя на пострадалите".

Поразена е и сградата на представителството на Европейския съюз в Киев. Предупреждения за въздушна тревога имаше в цялата страна. Съобщава се за експлозии и в северния град Суми и южния Запорожие. "Русия избира балистичните ракети вместо масата на преговорите", посочи президентът Зеленски в Екс.

По-рано във вечерното си видеобръщение президентът на Украйна съобщи, че високопоставени членове на неговата администрация ще пътуват до Ню Йорк, за да обсъдят гаранциите за сигурност за Украйна.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и бившият министър на отбраната Рустем Умеров ще се срещнат утре със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф.

Володимир Зеленски, президент на Украйна:
„Всички, които работят по същество за гаранциите за сигурност, ще бъдат включени – военният, политическият и икономическият компонент. Задачата е да се действа възможно най-бързо, така че и това да се превърне в лост – лост за въздействие. Руснаците трябва да видят колко сериозна е решимостта на света и колко тежки ще бъдат последствията за Русия, ако войната продължи“.

Украински представители проведоха поредица от срещи в Близкия изток - в Катар във вторник и в Саудитска Арабия в сряда, а днес имат разговори в Швейцария.

В момент когато Вашингтон се опитва да сключи сделка с Москва за прекратяване на войната в Украйна, Китай отбеляза точка на дипломатическото поле. Поводът - 80-та годишнина от капитулацията на Япония и края на Втората световна война в Азия.

Хонг Лей, зам.-министър на външните работи на Китай:
"По покана на китайския президент Си Дзинпин 26 чуждестранни лидери ще присъстват на честванията за Деня на победата. Сред тях са руският президент Владимир Путин и лидерът на Северна Корея Ким Чен Ун".

Повечето западни лидери няма да присъстват на военния парад. Доналд Тръмп също няма да бъде в Пекин, но изрази желание за нова среща с Ким Чен Ун, чийто нарастващ ядрен арсенал и подкрепа за Русия тревожат Западът.

#удари с дронове #войната в Украйна #киев

