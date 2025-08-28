БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Никола Николов - Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия. Вчера той беше екстрадиран от Сърбия.

Какви обвинения ще получи соченият за контрабандист номер 1?

Малко преди 11.00 ч. Никола Николов - Паскал беше доведен тук пред сградата на Комисията за противодействие на корупцията. Това всъщност е първото публично появяване, на което медиите виждат Паскал и първите негови кадри. На влизане обаче запази мълчание.

Десет минути по-рано пред сградата на Антикорупционната комисия дойде неговият адвокат Димитър Марковски, който потвърди, че ще представлява Паскал, но отказа коментар.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

След 3 часа и половина Никола Николов - Паскал напусна сградата на КПК и беше отведен в ареста на Националното следствие. На излизане той отново не коментира нищо и запази мълчание.

Според източници на "По света и у нас" в събота Софийската градска прокуратура ще поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Паскал.

Все още не е ясно дали Паскал е давал обяснения в качеството си на обвиняем.

Вероятна хипотеза е, че той би могъл да даде обяснения, които да разширят кръга на обвиняемите лица. По това разследване обвинения са повдигнати още на Петя Банкова, Живко Коцев и на баща и син Марин и Стефан Димитрови.

Преди година Банкова даде обяснения пред комисията като посочи като замесени и политически лица - Асен Василев и Бойко Рашков.

Дали обясненията на Паскал ще потвърдят или ще опровергаят тези на Банкова - предстои да разберем.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#Паскал

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
2
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
3
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
4
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
5
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
6
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Сигурност и правосъдие

Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста
Окончателно - обвиняемият за убийството в Първомай остава в ареста
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти "Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти
Чете се за: 02:40 мин.
Кой е "кралят на цигарите" Паскал? Кой е "кралят на цигарите" Паскал?
Чете се за: 01:55 мин.
След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки След трагичния полет с парасейлинг - тримата обвиняеми искат по-леки мерки
Чете се за: 01:02 мин.
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал След екстрадицията от Сърбия: Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за Паскал
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ икономически и инвестиционен партньор
Президентът Радев: Германия е стратегически съюзник и водещ...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО) Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя Урсула фон дер Лайен идва в България в неделя
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана! 3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Полицията спря схема за измами с онлайн кредити за над 150 000 лв.
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
"Загубих доверие в съдебната система": В Бургас почитат...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Задържаният учител за педофилия се изправя пред съда
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ