Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И ВИДЕО)

Никола Николов - Паскал беше доведен в Антикорупционната комисия. Вчера той беше екстрадиран от Сърбия.

Какви обвинения ще получи соченият за контрабандист номер 1?

Малко преди 11.00 ч. Никола Николов - Паскал беше доведен тук пред сградата на Комисията за противодействие на корупцията. Това всъщност е първото публично появяване, на което медиите виждат Паскал и първите негови кадри. На влизане обаче запази мълчание.

Десет минути по-рано пред сградата на Антикорупционната комисия дойде неговият адвокат Димитър Марковски, който потвърди, че ще представлява Паскал, но отказа коментар.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

След 3 часа и половина Никола Николов - Паскал напусна сградата на КПК и беше отведен в ареста на Националното следствие. На излизане той отново не коментира нищо и запази мълчание.

Според източници на "По света и у нас" в събота Софийската градска прокуратура ще поиска от Софийския градски съд постоянен арест за Паскал.

Все още не е ясно дали Паскал е давал обяснения в качеството си на обвиняем.







Вероятна хипотеза е, че той би могъл да даде обяснения, които да разширят кръга на обвиняемите лица. По това разследване обвинения са повдигнати още на Петя Банкова, Живко Коцев и на баща и син Марин и Стефан Димитрови.

Преди година Банкова даде обяснения пред комисията като посочи като замесени и политически лица - Асен Василев и Бойко Рашков.

Дали обясненията на Паскал ще потвърдят или ще опровергаят тези на Банкова - предстои да разберем.

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ