Любомир Киров: Не трябва да има освободени от потребителска такса за преглед

Ако има такива - да им плаща този, който ги е освободил, допълни той

Мисля, че преди да стигнем до красноселския пазарлък, по-добре да обясним какво е това и защо го има и защо толкова години от 2011 досега, аз тогава бях млад и хубав мъж, а сега съм някакъв чичко, но таксата остана млада - тя не порасна, това заяви в "Денят започва" доц. Любомир Киров - председател на НСОПЛБ. Той поясни, че минималната работна заплата е пораснала четири пъти оттогава досега.

"Функцията на потребителската такса е да ограничи свръхпотребление т.е. да няма повече от необходимото хора пред всякакви кабинети. Другата е съфинансираща т.е. добавя нещо към приходите, които се получават".

Ние сме много социална държава, заяви Киров и допълни, че децата до 18-годишна възраст са освободени, както и пенсионерите и хората с хронични заболявания т.е. "всички те ползват услугите без да имат никакъв принос". Тази такса "е единственото нещо, което работещите трябва да отделят от себе си".

"Не трябва да има освободени от такса. Всеки трябва да я плати. А ако някой е решил, че този човек трябва да бъде освободен от тази тегоба - да му покрие разхода. Най-добре срещу касовия бон, отива и му плащат 2,90".

Той беше категоричен, че всички трябва да плащат, а тези, които не - за тях да плаща този, който ги е освободил от този ангажимент.

#увеличение на таксите #доц. Любомир Киров #потребителска такса

