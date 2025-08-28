Първите дипломати на САЩ и Израел се събират във Вашингтон

Няма да има Палестинска държава - това заяви израелският външен министър Гидеон Саар, след като беше попитан снощи какви са плановете по този въпрос.



Саар направи коментара след среща с държавния секретар на Съединетните щати Марко Рубио във Вашингтон, която определи като "много добра". Междувременно стана ясно, че Израел e ликвидирал шестима членове на Хамас при удара по болницата "Насер".

Това заяви постоянният представител на Съединените щати в ООН Дороти Ший. При израелския удар загинаха най-малко 20 души, включително журналисти.