Втори ден от работното посещение на Румен Радев в Германия

Втори ден от работното посещение в Германия на президента Румен Радев. Днес държавният глава ще проведе среща със своя колега Франк-Валтер Щайнмайер.

Очаква се двамата да обсъдят теми, свързани със стратегическото партньорство, икономиката, внедряването на нови технологии в отбранителната индустрия.

Германия е водещ външнотърговски партньор на България с постоянен ръст на стокообмена. За 2024 година той възлиза на 12 млрд. и 300млн. евро.