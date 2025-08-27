Напрежение между Дания и САЩ: Копенхаген привика американски дипломат

Датският външен министър привика най-високопоставения американски дипломат в Копенхаген след съобщения, че американски граждани провеждат тайни операции в Гренландия.

Датската обществена телевизия цитира източници, според които целта е била да се проникне в гренландското общество и да се насърчи отделянето на острова от Дания в полза на Съединените щати.

Медията не е успяла да изясни за кого работят мъжете. Датското разузнаване предупреди, че Гренландия е обект на "различни видове кампании за влияние".

Външният министър Ларс Локе Расмусен заяви, че "всеки опит за намеса във вътрешните работи на Кралството ще бъде неприемлив" и че американският шарже д'афер е бил призован в тази връзка.