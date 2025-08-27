БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренират на пълни обороти преди реванша с АЗ Алкмаар

Български футбол
И двамата ще бъдат на разположение на треньора Хулио Веласкес за реванша.

Левски тренира преди мача с АЗ Алкмаар
Изпълнен с оптимизъм, въпреки загубата с 0:2 в първия двубой, Левски пристигна за реванша срещу АЗ Алкмаар в плейофите на Лигата на конференциите. Припомняме, че след първата среща нидерландците имат аванс от два гола.

Мустафа Сангаре и Георги Костадинов тренираха наравно със своите съотборници и по всичко изглежда ще бъдат на разположение на старши треньора Хулио Веласкес.

Дали обаче Веласкес ще разчита на тях от първата минута или те ще се включат в някакъв по-късен етап от двубоя - това ще разберем утре.

Подробности от лагера на Левски вижте в репортажа на Мартин Гошев.

