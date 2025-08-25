Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар

„Сините“ разпродадоха всички билети за своите привърженици на реванша от плейофите.
Левски разпродаде всички ваучери за своето гостуване на АЗ Алкмаар. Това съобщиха от клуба. Според информацията на „сините“ 1150 привърженици вече са се сдобили с пакета, осигуряващ и билет за реванша от плейофния кръг в Лига на конференциите. Столичани ще гостуват на нидерландците във втория мач, който ще се изиграе на 28 август (четвъртък) и ще стартира от 20:30 часа българско време.
Тимът от "Герена" отстъпи с 0:2 в първия мач срещу отбора от Алкмаар.
„Левскари, ваучерите за срещата реванш между АЗ Алкмаар и Левски, предназначени за "сините" фенове, вече са разпродадени! 1 150 левскари ще подкрепят отбора и ще дерат гърла до последната секунда".
"Напомняме, че срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting point зона до AFAS Stadion в Алкмаар, всеки привърженик ще получи своя билет за мача. Очаквайте допълнителна информация в следващите дни“, гласи съобщението на клуба.