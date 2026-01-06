Ювентус се разправи със Сасуоло

Отборът на Ювентус победи с 3:0 като гост Сасуоло в среща от 19-ия кръг на италианската Серия „А“. Грандът от Торино откри резултата още в 16-ата минута, когато след центриране от дясно на Калулу футболистът на домакините Тарик Мухаремович си отбеляза неспасяем автогол след удар с глава.

Само в рамките на 60 секунди след почивката гостите убиха интригата с два гола. Джонатан Дейвид изведе Фабио Мирети сам срещу вратаря на съперника в 62-ата минута и последва втори гол за Юве. Самият Дейвид, секунди по-късно, вкара за 0:3 и подпечата успеха за „Старата госпожа“.



В самия край на срещата домакините можеха на няколко пъти да вкарат поне почетен гол, но с няколко солидни намеси се отличи вратарят на Юве – Ди Грегорио.

Победата изстреля „бианконерите“ на четвърто място в класирането, само на 3 точки зад лидера Интер. „Нерадзурите“ обаче са и с два мача по-малко.

Сасуоло остава в средата на таблицата.