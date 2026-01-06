БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА обяви трансфера на Исак Соле

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от състава на Славия.

Исак Соле
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Слушай новината

ЦСКА привлече национала на Централноафриканската република Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години, съобщиха от клуба.

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от състава на Славия.

Исак Соле започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя.

В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с номер 94.

Свързани статии:

Венцеслав Стефанов: Исак Соле преминава в ЦСКА
Венцеслав Стефанов: Исак Соле преминава в ЦСКА
Президентът на Славия разкри, че отборът ще продължи сезона без...
Чете се за: 02:05 мин.
ЦСКА се разделя с милион евро за привличането на Исак Соле
ЦСКА се разделя с милион евро за привличането на Исак Соле
Очаква се футболистът на Славия да премине в редиците на...
Чете се за: 01:52 мин.
#Исак Соле #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Български футбол

Локомотив (Пловдив) подписа с нападател
Локомотив (Пловдив) подписа с нападател
Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне Последно сбогом с Димитър Пенев в Мировяне
Чете се за: 00:45 мин.
Сериозна чистка в Ботев (Пловдив) Сериозна чистка в Ботев (Пловдив)
Чете се за: 01:05 мин.
Монтана и Никола Борисов се разделят по взаимно съгласие Монтана и Никола Борисов се разделят по взаимно съгласие
Чете се за: 00:40 мин.
ЦСКА започна подготовка с трима нови ЦСКА започна подготовка с трима нови
Чете се за: 01:10 мин.
Левски трансферира Вандерсон Цунами в турския Ъгдър Левски трансферира Вандерсон Цунами в турския Ъгдър
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ