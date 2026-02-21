БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Отложиха двубоя Локомотив (София) - Септември

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Причината е падналия сняг в София и невъзможността да бъде подготвен теренът.

Локомотив София
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Двубоят от 22-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив (София) и Септември няма да се състои утре (неделя, 22-и февруари), както беше по програма, съобщиха от „железничарския“ клуб.

Причината е падналия сняг в София и невъзможността да бъде подготвен теренът за двубоя.

„Мачът между Локомотив и Септември е отложен! По предложение на двата клуба, предвид неблагоприятните метеорологични условия и с оглед опазването на здравето на футболистите, срещата от 22-рия кръг на ППФЛ (efbet Лига) между отборите на Локомотив и Септември (София), насрочена за 22.02.2026 г., се отлага", се казва в съобщението на ФК Локомотив София 1929.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Септември София #ПФК Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
3
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради ремонт
4
Затварят столичното летище на 23 и 24 февруари през нощта заради...
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда поради усложнена зимна обстановка
5
МВнР: Българските граждани да пътуват към Австрия само при нужда...
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
6
МВР: Твърденията за искане на "оставки" по случаите в...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Български футбол

Спартак заслужи точка при визитата си на Локомотив в Пловдив
Спартак заслужи точка при визитата си на Локомотив в Пловдив
Левски настоява двубоят с ЦСКА 1948 да се проведе по програма Левски настоява двубоят с ЦСКА 1948 да се проведе по програма
Чете се за: 01:35 мин.
Добруджа продължава с ренесанса под ръководството на Ясен Петров Добруджа продължава с ренесанса под ръководството на Ясен Петров
Чете се за: 01:10 мин.
Хулио Веласкес: Възможно е да има още някой нов футболист при нас до края на трансферния прозорец Хулио Веласкес: Възможно е да има още някой нов футболист при нас до края на трансферния прозорец
Чете се за: 04:45 мин.
Черно море и Ботев (Враца) не си вкараха гол Черно море и Ботев (Враца) не си вкараха гол
Чете се за: 02:30 мин.
Жордан Варела на линия за Славия за мача с ЦСКА Жордан Варела на линия за Славия за мача с ЦСКА
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата в Русенско
Навявания и „черен лед“ създадоха проблеми по пътищата...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново" Свлачище затвори пътя за благоевградския парк "Бачиново"
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона Сняг блокира Е-79: Спират тежкотоварните камиони над 12 тона
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Усложнена зимна обстановка: Затвориха пътища в Русенско за движение...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Тежка зима: Непочистени улици и закъсали тролейбуси и автобуси в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Повечето зеленчуци и плодове продължават да поскъпват на борсите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Пътят София – Самоков остава затворен заради опасност от...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ