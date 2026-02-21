Отложиха двубоя Локомотив (София) - Септември

Двубоят от 22-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив (София) и Септември няма да се състои утре (неделя, 22-и февруари), както беше по програма, съобщиха от „железничарския“ клуб.

Причината е падналия сняг в София и невъзможността да бъде подготвен теренът за двубоя.