Отложиха двубоя Локомотив (София) - Септември

Двубоят от 22-ия кръг на Първа лига между отборите на Локомотив (София) и Септември няма да се състои утре (неделя, 22-и февруари), както беше по програма, съобщиха от „железничарския“ клуб.
Причината е падналия сняг в София и невъзможността да бъде подготвен теренът за двубоя.
„Мачът между Локомотив и Септември е отложен! По предложение на двата клуба, предвид неблагоприятните метеорологични условия и с оглед опазването на здравето на футболистите, срещата от 22-рия кръг на ППФЛ (efbet Лига) между отборите на Локомотив и Септември (София), насрочена за 22.02.2026 г., се отлага", се казва в съобщението на ФК Локомотив София 1929.