Спартак заслужи точка при визитата си на Локомотив в Пловдив

Локомотив Пловдив и Спартак Варна завършиха 1:1 в мач от 22-рия кръг на Първа лига.

Гостите останаха с човек по-малко в 52-рата минута след втори жълт картон на Цветелин Чунчуков, но въпреки това поведоха четири минути по-късно чрез Жота Лопеш. Домакините се възползваха от численото си предимство и изравниха в 75-ата минута с попадение на Тодор Павлов след асистенция на Жоел Цварц.

В заключителните минути „черно-белите“ натиснаха и бяха близо до пълен обрат, но вратарят Максим Ковальов се отличи с няколко ключови намеси, а Парвиз Умарбаев уцели греда.

След равенството Локомотив остава шести с 34 точки, докато Спартак е 12-и с 20.