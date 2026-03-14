ЦСКА 1948 спечели гостуването си на Спартак Варна с гол в последната минута

ЦСКА 1948 победи Спартак Варна с 2:1 в мач от 26-ия кръг на Първа лига. "Червените" стигнаха до трите точки след обрат и гол в последната минута.

През първото полувреме на стадион "Спартак" във Варна двата отбора си размениха по два точни удара. Максим Ковальов се справи с шутове на Фредерик.

За домакините най-близо до гол бе Цветелин Чунчуков, но стреля в дясната греда.

Само 57 секунди след началото на втората част "соколите" откриха резултата. Лаша Двали не успя да изчисти силно изритана топка от вратаря Максим Ковалоьв. Вместо това защитникът изпрати топката на пътя на Алешандре и нападателят се разписа.

Бранителят се реваншира за грешката си и възобнови равенството в 69-ата минута. Грузинецът засече с глава центриране от ъглов удар на Борислав Цонев.

До края на срещата столичани продължиха да атакуват и заслужено стигнаха до обрат. В последната 94-а минута Атанас Илиев засече Ака Дийвид. Максим Ковальов изби удара на нападателя, но таранът на гостите се разписа при добавката.

ЦСКА 1948 се изкачи до второто място в класирането с актив от 50 пункта. Спартак Варна остава на 13-ата позиция в подреждането с 23 точки.