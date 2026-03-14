БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 спечели гостуването си на Спартак Варна с гол в последната минута

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

"Червените" стигнаха до успеха след обрат.

Спартак Варна ЦСКА 1948
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА 1948 победи Спартак Варна с 2:1 в мач от 26-ия кръг на Първа лига. "Червените" стигнаха до трите точки след обрат и гол в последната минута.

През първото полувреме на стадион "Спартак" във Варна двата отбора си размениха по два точни удара. Максим Ковальов се справи с шутове на Фредерик.

За домакините най-близо до гол бе Цветелин Чунчуков, но стреля в дясната греда.

Само 57 секунди след началото на втората част "соколите" откриха резултата. Лаша Двали не успя да изчисти силно изритана топка от вратаря Максим Ковалоьв. Вместо това защитникът изпрати топката на пътя на Алешандре и нападателят се разписа.

Бранителят се реваншира за грешката си и възобнови равенството в 69-ата минута. Грузинецът засече с глава центриране от ъглов удар на Борислав Цонев.

До края на срещата столичани продължиха да атакуват и заслужено стигнаха до обрат. В последната 94-а минута Атанас Илиев засече Ака Дийвид. Максим Ковальов изби удара на нападателя, но таранът на гостите се разписа при добавката.

ЦСКА 1948 се изкачи до второто място в класирането с актив от 50 пункта. Спартак Варна остава на 13-ата позиция в подреждането с 23 точки.

#Първа лига 2025/2026 #Спартак Варна #ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 02:42 мин.
Чете се за: 02:50 мин.
Чете се за: 01:47 мин.

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ